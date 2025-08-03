تقارير: الوداد المغربي يحسم صفقة لاعب الأهلي السابق

بعد مفاوضات امتدت لأسابيع، نجح نادي الوداد البيضاوي في حسم صفقة التعاقد مع الظهير الدولي المغربي يحيى عطية الله، قادمًا من نادي سوتشي الروسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لبعض التقارير الصحفية فإن الصفقة كلفت خزينة الوداد نحو 650 ألف دولار (أي ما يعادل 561 ألف يورو)، وسيتم سداد المبلغ على دفعتين، كما اشترط النادي الروسي في بنود التعاقد.

بهذه العودة، يُعزز عطية الله الجبهة اليسرى للفريق المغربي، في واحدة من أبرز صفقات الصيف على مستوى الدوري المغربي، حيث يعوّل عليه الوداد كثيرًا لإضفاء التوازن والخبرة على تشكيلته.