الأسباني فرناندو يقود مران منتخب الناشئين استعدادًا لبطولة العالم لكرة اليد

خاض المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد، مرانه في ستاد القاهرة استعدادًا لانطلاق بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري.

قاد مران المنتخب الوطني الإسباني فرناندو المدرب العام في الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة اليد، وذلك بدلًا من طارق محروس مدرب منتخب الناشئين والذي تعرض لوعكة صحية استدعت دخوله المستشفى وتركيب دعامات قلبية ..

الإسباني فرناندو باربيتو هو المدرب العام للمنتخب الاول ومساعد باسكوال المدير الفني المنتخب الاول ، ويتولي المهمه حاليا في إنقاذ سريع للموقف لحين وضوح الرؤية فيما يخص موقف المدير الفني الكابتن طارق محروس ..

ويلعب منتخب الناشئين في المجموعة السابعة، التي تضم كل من اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.

ويأمل المنتخب الوطني في تقديم نتائج جيدة خاصة أن البطولة تقام على أرض مصر، وهو ما يجعل الجميع تحت ضغط المسؤولية الوطنية