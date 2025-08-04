هيفاء وهبي تبهر متابعيها بإطلالتها في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي

تألقت هيفاء وهبي في أحدث ظهور لها بإطلالة راقية، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون الموف الفاتح المصنوع من القماش اللامع.

تميز فستان هيفاء وهبي بشق من الجانب كشف عن ساقيها، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية، فيما انتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي مع كلاتش بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، بدت هيفاء وهبي بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.