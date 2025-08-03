إختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلى برنامج المباريات الودية التجريبية التى اقرها طارق مصطفى المدير الفني إستعدادا لإنطلاق الموسم الجديد بالفوز على فريق الشمس بثنائية أحرزها احمد ريان وياو انور
ومن المقرر أن يفتتح فريق البنك الأهلى مبارياته فى مسابقة الدورى المصري الممتاز بمواجهة غزل المحلة الأحد المقبل ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى.
ودياً.. البنك الأهلى يفوز على الشمس بثنائية ياو وريان
إختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلى برنامج المباريات الودية التجريبية التى اقرها طارق مصطفى المدير الفني إستعدادا لإنطلاق الموسم الجديد بالفوز على فريق الشمس بثنائية أحرزها احمد ريان وياو انور