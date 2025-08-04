برشلونة يخطط لتجديد عقد إريك جارسيا حتى 2030

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل المدافع إريك جارسيا مع نادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتبقى في عقد جارسيا مع برشلونة عام واحد، إذ ينتهي في صيف 2026، إلا أن النادي الكتالوني يبدو مستعدًا لتمديد عقده لفترة أطول.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يخطط لتجديد عقد إريك جارسيا حتى صيف عام 2030، في خطوة تؤكد تمسك النادي بخدماته.

وكان جارسيا قد خاض 45 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 5 أهداف، أحدها في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، كما قدّم 3 تمريرات حاسمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الألماني هانز فليك لم يضمن لجارسيا الحصول على دقائق لعب ثابتة، لكنه أبلغه بأن الفرصة ستكون متاحة له للمشاركة بشكل منتظم، إذا واصل تقديم نفس المستوى المميز.