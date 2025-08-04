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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مش هرحمه.. الفنان أحمد وفيق يحرر محضرا ضد مروج فيديو الأعضاء البشرية المفبرك

الفنان أحمد وفيق
الفنان أحمد وفيق
ندى سويفى

تصدر الفنان أحمد وفيق تريند موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الساعات الماضية بعدما أعلن استياءه عن الزج باسمه في الاتهامات المتبادلة بين بعض البلوجرز حول تجارة الأعضاء البشرية. 

وحررت نهي الجندي محامية الفنان أحمد وفيق، محضرا رسميا ضد شخص فبرك فيديو للفنان أحمد وفيق وزعم تجارته في الأعضاء، وأوضحت أن المتهم ربط بين موكلها وأحد الأشخاص متورط في وقائع الاتهامات المتبادلة بين البلوجرات في الأونة الأخيرة حول تجارة الأعضاء.

 وأوضحت نهى الجندي على أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي شخص يقوم بالترويج للفيديو ومشاركته.

وكان الفنان أحمد وفيق، عن غضبه الشديد إزاء تداول مقطع فيديو مفبرك على "تيك توك" يتهمه بالضلوع في تجارة الأعضاء البشرية، مؤكدًا عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في الواقعة.

وقال وفيق، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية: “في واحد نزل فيديو ليّا على تيك توك، وأنا ببارك لنوح، ابن صديقي محمد عطية، بعيد ميلاده، وركّب عليه مكالمة صوتية بين واحد وواحدة من تيك توك، الصوت يشبه صوتي، وبيوحي إني طرف في تجارة أعضاء.. أنا هاعمل محضر، وأي حد هيعيد نشر الفيديو ده أو يشهّر بيا مش هرحمه، وهحاسبه بالقانون”.

وأكد أحمد وفيق، أن ما حدث يُعد تشهيرًا فجًّا وتجنيًا على سمعته، قائلًا: "الفوضى مش للدرجة دي"، ولفت إلى أنه لن يصمت عن حقه، وأنه أوكل دفاعه لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحذف الفيديو وملاحقة من قام بصنعه وترويجه، مطالبًا جمهوره بعدم الانسياق وراء الشائعات ومقاطع الفيديو المضللة التي يتم التلاعب بها صوتيًا ومرئيًا.

الفنان أحمد وفيق أحمد وفيق فيديو الأعضاء البشرية محضرا رسميا

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