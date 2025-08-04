محافظ مطروح يتفقد سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين لجنتى مدرستى أبو بكر الصديق وزاهر جلال بمدينة مرسي مطروح، لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ .

رافق المحافظ، كلا من الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ ، والمستشار يحيى الحوفي رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمطروح، واللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح ، مع المرور الميدانى على عدد من اللجان والاطمئنان من توافر الاحتياجات اللازمة باللجان من مظلات ومياه الشرب والنظافة العامة وكراسى لذوى الهمم وتأمين واستقرار التيار كهربي وغيرها للظهور بالشكل اللائق والتيسير على الناخبين.

واطمأن محافظ مطروح ، من المستشارين رؤساء اللجان وأعضائها على توافر كافة سبل الراحة مع توافد ملحوظ للمواطنين على المقار الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول للانتخابات التى تستمر للغد الثلاثاء على مدار يومين ٤ و ٥ أغسطس الجاري ، مع تذليل كافة العقبات وذلك للاختيار من بين المرشحين المتقدمين على مستوى المحافظة، منهم 3 بنظام الفردى ومرشح للقائمة الوطنية، وسيتم التصويت من خلال ١٢٧ لجنة فرعية و ١٢٧ مركز انتخابى ، حيث تبلغ الكتلة التصويتية عدد ٣٧٠،٤٧٧ ناخب بمطروح من تعداد سكان ٥٧٦٤٥٩ نسمة تقريبا منهم " ٢٩٨٨٢٦ ذكور، و٢٧٧٦٣٣ إناث .

كما تفقد محافظ مطروح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومن خلال الراصد المرئي تابع الاقبال على اللجان الانتخابية وعدم وجود أى عوائق وتوافر كافة استعدادات الجهات المعنية بالمحافظة ،والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية ،و قيام كل الجهات المعنية بمسئولياتها سواء مجالس المدن وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات وإدارة المجالس وغرفة العمليات والأزمات ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للسلامة العامة وغيرها من الجهات المعنية مؤكدا على تضافر كافة الجهود لخروج العملية الانتخابية بالصورة اللائقة بمحافظة مطروح.

وأكد محافظ مطروح على أهمية المشاركة في العرس الديمقراطي استمرارا لتكاتف المصريين في بناء وطنهم والحفاظ عليه مع الإشادة بأبناء مطروح ووعيهم الوطنى.

يذكر أن محافظة مطروح تقع في الشمال الغربي لجمهورية مصر العربية وعاصمتها مدينة مرسي مطروح وتبلغ مساحتها ١٦٦،٦ ألف كم مربع تمثل خمس مساحة مصر ، كثانى أكبر محافظات الجمهورية مساحةً وتضم ثمانى مدن و٥٦ قرية .