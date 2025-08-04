قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ
القومي للمرأة: السيدات تتصدر المشهد بأول أيام انتخابات مجلس الشيوخ
شهيدان وعدة إصابات في قصف للاحتلال شمال مدينة غزة
عاقبها بوصلة تعذيب.. الإعدام لقاتـ.ل نجلته الخصوص بالقليوبية
إغلاق تيك توك في مصر| هل يهدد ويربك بيئة الاستثمار الرقمي؟.. خبير يجيب
المصريين الأحرار: نخوض معركة الشيوخ.. وجولات مكثفة لمرشحي الحزب وأماناته
سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي
بعد مد وقت الانتخابات.. أحمد موسي: مؤشر إيجابي لحرص المواطنين على المشاركة
حجب التيك توك في مصر في هذه الحالة.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة جديدة
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بلباو وديا
رغم غلق اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ.. زحام على مدارس القاهرة وقرار من الهيئة الوطنية
أحمد موسى يواصل فتح الملفات الساخنة في على مسئوليتي.. ومتابعة حية لانتخابات مجلس الشيوخ وتطورات المشهد الإقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قنابل موقوتة في منازلنا| استشاري علم نفس: "تيك توك" خطر على القيم ويسبب اضطرابات نفسية

تيك توك
تيك توك
هيلانة نادي

أثارت قضية فيديوهات التيك توك والدعوة إلى إغلاق التطبيق في مصر - وخاصة بعد ضبط العديد من البلوجرز والتيك توكرز خلال الأيام الماضية، حالة من الجدل حول مدى وإمكانية تطبيق قرار الغلق والتأثير السلبي لمحتويات هذه الفيديوهات على المتابعين.

زيادة مراقبة الجسد والشعور بعدم الرضا 

وتعليقا على هذا التأثير، قالت الدكتورة نيڤين حسني استشاري علم النفس الرقمي عضو الهيئة الاستشارية العليا لتكنولوچيا المعلومات، أن خوارزميات تيك توك تعتمد على ما يتفاعل معه المستخدم لتعزيز المحتوى المشابه بشكل متزايد، ما يخلق دوامة تُملي المحتوى بحسب ضعف الاهتمامات النفسية، مثل مقارنة المظهر والجسد، مؤكدة أن هذا يؤدي إلى زيادة مراقبة الجسد والشعور بعدم الرضا عنه لدى المراهقين، خاصة عند التركيز على الفيديوهات التي تعرض "المثاليات الجسدية".

الدكتورة نيڤين حسني 
استشاري علم النفس الرقمي عضو الهيئة الاستشارية العليا لتكنولوچيا المعلومات

وأضافت استشاري علم النفس الرقمي عضو الهيئة الاستشارية العليا لتكنولوچيا المعلومات، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه فى بحث جامعي في السعودية مؤخراً، وجد ارتباطاً سلبياً بين المقارنات الاجتماعية وهؤلاء المستخدمين لـ تيك توك، حيث زاد الانخراط الرقمي من المشاعر المنخفضة للذات وقلّل من صورة الجسد الإيجابية.

تغيير القيم والسلوك لدى الأطفال والمراهقين

وأشارت الدكتورة نيڤين حسني، إلى أن الانخراط بالمحتوى الرقمى يغير القيم والسلوك خاصة في فئات الأطفال والمراهقين بسبب طبيعة التطوّر النفسي والدور القوي للتكيّف الاجتماعي، ويمكن أن تؤدي التعرضات المستمرة للتوجهات السلبية إلى تبني استهلاك مفرط وسلوكيات التقليد الأعمى كنوع من الانتماء الاجتماعي، مشيرة إلى أن بعض التريندات غير الأخلاقية، مثل "#SkinnyTok" أو التحديات الخطيرة، تدفع إلى اضطرابات الأكل وترويج للجسد غير الصحي، وفي حالات أخرى تؤدي إلى محتوى جنسي وجسدي عنيف مثل تريند “choking” والتي يسبب استهلاكها من قِبل مراهقين في أذى نفسي وجسدي.

وأوضحت استشاري علم النفس الرقمي، أن التريندات التي تروج للعنف أو الشهرة الجنسية أو للمخاطر الجسدية، تؤثر سلبًا على سلامة الأطفال وتجعلهم ينقلون أفكارًا وممارسات تؤثر على مفهومهم للحدود والاحترام الجسدي، فتريندات مثل “sun tattoo” للوشم والتسمير بتشكيلات تعرض البشرة لأشعة الشمس بطريقة خطيرة تُنشر دون تقدير للمخاطر الصحية، ما يعرض الشباب لحروق وسرطان الجلد لاحقًا.

وقالت حسنى، إن التريندات المتكررة والمحتوى المتشابه يدفع البعض لتكرار ما يشاهدونه من دون فحص، مما يخلق ثقافة التقليد ضمن المحتوى الذي يُظهره الفضاء الرقمي. وهذا شائع خصوصًا بين المراهقين الذين يبحثون عن الانتماء أو المشاهدة السهلة للمحتوى. ويشجع أيضًا على المشاركة داخل "فقاعات" من التريندات نفسها مع قلة التعرض لمعارضات أو محتوى هادف.

خطوات للتقليل من التأثيرات السلبية

وشددت الدكتورة نيفين حسنى استشاري علم النفس الرقمي عضو الهيئة الاستشارية العليا لتكنولوچيا المعلومات، على الإلتزام بهذه الخطوات للتقليل من التأثيرات السلبية على المستخدم (الطلاب والمراهقين)، وتتمثل فى:
•    حدد وقت استخدام المنصة: لا تزيد عن ساعة يوميًا كحد أقصى لتقليل التعرض العشوائي 
•    اختر ما تتابع بعناية: تابع محتوى تعليمي أو إيجابي كالتنمية الذاتية أو الفن، وقلّل أو احذف متابعة المحتوى الضار أو السطحي
•    عزز ذكاءك الإعلامي الرقمي: تعلّم أن تميز الواقع عن الصورة المعدلة – وعند مشاهدة محتوى معيّن سؤال “ما الفائدة؟ هل يغيّر فردًا؟ 
•    اهتم بالصحة النفسية: إذا شعرت بانخفاض في احترام الذات أو الهوس بالمظهر، حاول التخفيف من المنصة أو استشر مختصًا نفسيًا.
على الأهل والمدرسة:
•    المشاركة والإشراف الرقمي بشكل حكيم: تابع نوع المحتوى الذي يشاهده أبناؤك، وناقش معهم مقارناتهم، وتأثيرها النفسي.
•    إدراج التربية الإعلامية داخل المدرسة: تعليم نقد محتوى تيك توك، والتمييز بين التريند الضار والمفيد.
•    تشجيع النشاطات الهادفة: دعم المواهب الطلابية في التعبير العلمي أو الخيري أو الثقافي، بديلًا للمنافسة على التريند فقط

وأشارت استشاري علم النفس الرقمي، إلى أن خوارزميات تيك توك تعزز المقارنات الاجتماعية بسرعة، وتساهم في شعور مزعج بعدم الرضا خاصة لدى الأطفال والمراهقين، والانخراط في المحتوى غير المفيد أو الأخلاقي يمكن أن يُغير القيم والسلوك، ويجعل التقليد الأعمى هو الأسهل. فالتحكم الواعي في المحتوى، تعزيز الوعي الرقمي، وتوجيه الاستخدام كأداة للتعلّم والإبداع هو الحل الأمثل لتقليل التأثيرات السلبية.

تيك توك فيديوهات التيك توك علم نفس رقمي تكنولوچيا المعلومات التيك توكرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

تنسيق الجامعات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

ترشيحاتنا

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

وزارة العمل

كيفية التقديم على وظائف الإمارات برواتب تصل إلى 12 ألف درهم

الطب 79% والأسنان 77%.. مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025

الطب 79% والأسنان 77%.. مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025

بالصور

بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول تخبر شريكك بالحب دون أن تنطقها

بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها
بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها
بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا
بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا
بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا

احذر فاكهة الصيف.. أضرار المانجو على جسمك ومريض السكر

اضرار المانجو
اضرار المانجو
اضرار المانجو

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد