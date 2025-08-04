قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهيدان وعدة إصابات في قصف للاحتلال شمال مدينة غزة
عاقبها بوصلة تعذيب.. الإعدام لقاتـ.ل نجلته الخصوص بالقليوبية
إغلاق تيك توك في مصر| هل يهدد ويربك بيئة الاستثمار الرقمي؟.. خبير يجيب
المصريين الأحرار: نخوض معركة الشيوخ.. وجولات مكثفة لمرشحي الحزب وأماناته
سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي
بعد مد وقت الانتخابات.. أحمد موسي: مؤشر إيجابي لحرص المواطنين على المشاركة
حجب التيك توك في مصر في هذه الحالة.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة جديدة
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بلباو وديا
رغم غلق اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ.. زحام على مدارس القاهرة وقرار من الهيئة الوطنية
أحمد موسى يواصل فتح الملفات الساخنة في على مسئوليتي.. ومتابعة حية لانتخابات مجلس الشيوخ وتطورات المشهد الإقليمي
مجلس الشيوخ.. أحمد موسي: مد التصويت في هذه اللجان بسبب ارتفاع الإقبال
عقوبات رادعة.. اتصالات النواب: فرحة عارمة بين المواطنين بعد القبض على البلوجرز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

دخل شهري أو سنوي مرتفع| إليك أقوى شهادات الاستثمار في البنوك.. تفاصيل

أعلى شهادات إدخار في 2025
أعلى شهادات إدخار في 2025
ياسمين القصاص

في ظل التحديات التي تشهدها الأسواق الاقتصادية العالمية، وتزايد الرغبة في إيجاد أدوات استثمارية آمنة توفر عائدا مضمونا، يزداد اهتمام الأفراد بالبحث عن أعلى عائد شهادات البنك الأهلي اليوم. 

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن أهم ما يميز شهادات الادخار أنها تضمن الحفاظ الكامل على أصل المبلغ المستثمر حتى نهاية مدة الشهادة، مما يضمن راحة نفسية كبيرة للمستثمرين، خاصة في الفترات التي تشهد اضطرابات اقتصادية.

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشهادات تتيح خيارات متعددة لصرف العائد، سواء كان شهريا أو سنويا، وهو ما يلبي احتياجات مختلف العملاء، خاصة من يعتمدون على دخل ثابت لتلبية احتياجتهم. 

ويقدم البنك الأهلي المصري مجموعة متكاملة من شهادات الادخار المصممة لتلبية احتياجات جميع الفئات، سواء من يسعون إلى دخل شهري منتظم أو إلى استثمار طويل الأجل بعائد مجز.

أعلى شهادات البنك الأهلي من حيث العائد

1. الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت (شهري)

وتعد هذه الشهادة من الخيارات التقليدية الأكثر استقرارا، وتمتد لمدة ثلاث سنوات، وتقدم عائدا ثابتا بنسبة 18.5% سنويا، يتم صرف العائد بشكل شهري، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب فيها 1000 جنيه.

2. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (شهري)

وتمنح هذه الشهادة عائدا متغيرا حسب السنة:

السنة الأولى: 23%

السنة الثانية: 19%

السنة الثالثة: 15%

العائد يصرف شهريا، ومدة الشهادة 3 سنوات، مع حد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه.

3. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (سنوي)

وتمتد هذه الشهادة لثلاث سنوات أيضا، وتقدم أعلى عائد سنوي خلال السنة الأولى، حيث يبلغ:

السنة الأولى: 27%

السنة الثانية: 22%

السنة الثالثة: 17%

يتم صرف العائد سنويا، ويبدأ الاكتتاب من مبلغ 1000 جنيه.

4. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير (ربع سنوي)

وتوفر هذه الشهادة عائدا متغيرا يتم تحديده حسب السعر السائد في السوق. حاليا، يبلغ العائد السنوي 24.25%، مدة الشهادة ثلاث سنوات، ويصرف العائد كل ثلاثة أشهر.

والحد الأدنى للشراء هو 1000 جنيه.

5. الشهادة الخماسية ذات العائد الثابت (شهري)

وهذه الشهادة مناسبة لمن يبحثون عن استثمار أطول مدى. 

مدتها خمس سنوات، وتقدم عائدا ثابتا بنسبة 14.25% سنويا، يصرف بشكل شهري، والحد الأدنى للاكتتاب فيها هو 1000 جنيه.

وعند استثمار مبلغ 100.000 جنيه في الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت (18.5%) لمدة ثلاث سنوات، فإن:

 -  العائد الشهري سيكون في حدود 1541 جنيها.

 - العائد السنوي سيكون 18.500 جنيه.

وإجمالي العائد على مدى ثلاث سنوات سيصل إلى 55.500 جنيه

شهادة "ابن مصر" المتدرجة

ومن ناحية أخرى، تقدم شهادة ابن مصر ذات العائد المتدرج السنوي من بنك مصر أعلى عائد سنوي في السوق حاليا خلال السنة الأولى، وتعد من أفضل الخيارات لمن يرغبون في تحقيق أقصى ربح خلال العام الأول.

 - المدة: 3 سنوات

العائد السنوي:

 - السنة الأولى: 27%

 - السنة الثانية: 22%

 - السنة الثالثة: 17%

ودورية الصرف: سنوي

والحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

1. شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت (شهري)

وتشبه في تفاصيلها شهادة البنك الأهلي البلاتينية الثابتة، مدتها ثلاث سنوات، وتقدم عائدا ثابتا بنسبة 18.5% سنويا، يصرف شهريا، الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاته.

وإذا استثمرت 100.000 جنيه في هذه الشهادة، ستحصل على:

 - عائد شهري: حوالي 1541 جنيها

 - إجمالي العائد خلال 3 سنوات: نحو 55.500 جنيه

2. شهادة ابن مصر ذات العائد المتدرج (ربع سنوي)

المدة: 3 سنوات

العائد السنوي:

السنة الأولى: 24%

السنة الثانية: 20%

السنة الثالثة: 16%

دورية الصرف: كل 3 أشهر

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

3. شهادة ابن مصر ذات العائد المتدرج (شهري)

المدة: 3 سنوات

العائد السنوي:

السنة الأولى: 23%

السنة الثانية: 19.5%

السنة الثالثة: 16%

دورية الصرف: شهري

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

والجدير بالذكر، أن سواء كنت تبحث عن دخل شهري منتظم أو تفضل تعظيم أرباحك السنوية عبر شهادات متدرجة، فإن البنك الأهلي المصري وبنك مصر يقدمان خيارات استثمارية متنوعة بعوائد مجزية. 

كما أن اختيار الشهادة المناسبة يعتمد على أهدافك الشخصية، سواء كانت قصيرة المدى أو طويلة الأجل.

شهادات شهادات البنوك الإدخار عائد عالي شهادات إدخار 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

تنسيق الجامعات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

ترشيحاتنا

اجتماع مسئولي المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم

المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم يناقشان تطوير صندوق رعاية المعلمين بالمشيخة

صلاة السنن

أمين الإفتاء عن تارك صلاة السنن: فوّت على نفسك ثوابًا عظيمًا

حكم تكرار السورة نفسها في أول ركعتين من الصلاة

هل يجوز تكرار السورة نفسها في أول ركعتين من الصلاة؟.. الإفتاء توضح

بالصور

احذر فاكهة الصيف.. أضرار المانجو على جسمك ومريض السكر

اضرار المانجو
اضرار المانجو
اضرار المانجو

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

زى المحلات .. طريقة عمل البيتزا في المنزل والطعم خيالي

البيتزا
البيتزا
البيتزا

من الأقوى في السوق السعودي؟ مقارنة بين هافال H9 وجيتور T2

هافال وجيتور
هافال وجيتور
هافال وجيتور

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد