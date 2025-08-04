دخل شهري أو سنوي مرتفع| إليك أقوى شهادات الاستثمار في البنوك.. تفاصيل

في ظل التحديات التي تشهدها الأسواق الاقتصادية العالمية، وتزايد الرغبة في إيجاد أدوات استثمارية آمنة توفر عائدا مضمونا، يزداد اهتمام الأفراد بالبحث عن أعلى عائد شهادات البنك الأهلي اليوم.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن أهم ما يميز شهادات الادخار أنها تضمن الحفاظ الكامل على أصل المبلغ المستثمر حتى نهاية مدة الشهادة، مما يضمن راحة نفسية كبيرة للمستثمرين، خاصة في الفترات التي تشهد اضطرابات اقتصادية.

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشهادات تتيح خيارات متعددة لصرف العائد، سواء كان شهريا أو سنويا، وهو ما يلبي احتياجات مختلف العملاء، خاصة من يعتمدون على دخل ثابت لتلبية احتياجتهم.

ويقدم البنك الأهلي المصري مجموعة متكاملة من شهادات الادخار المصممة لتلبية احتياجات جميع الفئات، سواء من يسعون إلى دخل شهري منتظم أو إلى استثمار طويل الأجل بعائد مجز.

أعلى شهادات البنك الأهلي من حيث العائد

1. الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت (شهري)

وتعد هذه الشهادة من الخيارات التقليدية الأكثر استقرارا، وتمتد لمدة ثلاث سنوات، وتقدم عائدا ثابتا بنسبة 18.5% سنويا، يتم صرف العائد بشكل شهري، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب فيها 1000 جنيه.

2. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (شهري)

وتمنح هذه الشهادة عائدا متغيرا حسب السنة:

السنة الأولى: 23%

السنة الثانية: 19%

السنة الثالثة: 15%

العائد يصرف شهريا، ومدة الشهادة 3 سنوات، مع حد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه.

3. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (سنوي)

وتمتد هذه الشهادة لثلاث سنوات أيضا، وتقدم أعلى عائد سنوي خلال السنة الأولى، حيث يبلغ:

السنة الأولى: 27%

السنة الثانية: 22%

السنة الثالثة: 17%

يتم صرف العائد سنويا، ويبدأ الاكتتاب من مبلغ 1000 جنيه.

4. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير (ربع سنوي)

وتوفر هذه الشهادة عائدا متغيرا يتم تحديده حسب السعر السائد في السوق. حاليا، يبلغ العائد السنوي 24.25%، مدة الشهادة ثلاث سنوات، ويصرف العائد كل ثلاثة أشهر.

والحد الأدنى للشراء هو 1000 جنيه.

5. الشهادة الخماسية ذات العائد الثابت (شهري)

وهذه الشهادة مناسبة لمن يبحثون عن استثمار أطول مدى.

مدتها خمس سنوات، وتقدم عائدا ثابتا بنسبة 14.25% سنويا، يصرف بشكل شهري، والحد الأدنى للاكتتاب فيها هو 1000 جنيه.

وعند استثمار مبلغ 100.000 جنيه في الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت (18.5%) لمدة ثلاث سنوات، فإن:

- العائد الشهري سيكون في حدود 1541 جنيها.

- العائد السنوي سيكون 18.500 جنيه.

وإجمالي العائد على مدى ثلاث سنوات سيصل إلى 55.500 جنيه

شهادة "ابن مصر" المتدرجة

ومن ناحية أخرى، تقدم شهادة ابن مصر ذات العائد المتدرج السنوي من بنك مصر أعلى عائد سنوي في السوق حاليا خلال السنة الأولى، وتعد من أفضل الخيارات لمن يرغبون في تحقيق أقصى ربح خلال العام الأول.

- المدة: 3 سنوات

العائد السنوي:

- السنة الأولى: 27%

- السنة الثانية: 22%

- السنة الثالثة: 17%

ودورية الصرف: سنوي

والحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

1. شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت (شهري)

وتشبه في تفاصيلها شهادة البنك الأهلي البلاتينية الثابتة، مدتها ثلاث سنوات، وتقدم عائدا ثابتا بنسبة 18.5% سنويا، يصرف شهريا، الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاته.

وإذا استثمرت 100.000 جنيه في هذه الشهادة، ستحصل على:

- عائد شهري: حوالي 1541 جنيها

- إجمالي العائد خلال 3 سنوات: نحو 55.500 جنيه

2. شهادة ابن مصر ذات العائد المتدرج (ربع سنوي)

المدة: 3 سنوات

العائد السنوي:

السنة الأولى: 24%

السنة الثانية: 20%

السنة الثالثة: 16%

دورية الصرف: كل 3 أشهر

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

3. شهادة ابن مصر ذات العائد المتدرج (شهري)

المدة: 3 سنوات

العائد السنوي:

السنة الأولى: 23%

السنة الثانية: 19.5%

السنة الثالثة: 16%

دورية الصرف: شهري

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

والجدير بالذكر، أن سواء كنت تبحث عن دخل شهري منتظم أو تفضل تعظيم أرباحك السنوية عبر شهادات متدرجة، فإن البنك الأهلي المصري وبنك مصر يقدمان خيارات استثمارية متنوعة بعوائد مجزية.

كما أن اختيار الشهادة المناسبة يعتمد على أهدافك الشخصية، سواء كانت قصيرة المدى أو طويلة الأجل.