نائب رئيس"المؤتمر" : المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني

أدلى القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، بصوته صباح اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من داخل لجنة مدرسة الشهيد شريف مناع بمصر الجديدة.

وأكد محمود جبر، في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي تمثل ركيزة أساسية في بناء دولة ديمقراطية حديثة تُعلي من صوت المواطن وتفتح المجال أمام تمثيل فعّال يعبر عن طموحات الشعب وتطلعاته.

وقال القبطان محمود جبر إن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في دعم التشريعات ومساندة الدولة في تنفيذ رؤيتها التنموية، مشددًا على أن الإقبال على صناديق الاقتراع هو رسالة واضحة بأن المصريين يدركون أهمية دورهم في رسم ملامح المستقبل.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن العملية الانتخابية تسير بانضباط، وتعكس وعي المواطن المصري وحرصه على ممارسة حقه الدستوري، داعيًا الجميع إلى النزول والمشاركة بقوة في هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن.