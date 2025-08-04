الحالة الصحية للفنان حمدي إسماعيل تفاصيل.. خاص

تعرض الفنان حمدي إسماعيل لوعكة صحية مفاجئة و نقل على إثرها للعناية المركزة.



قال مصطفى صلاح، ابن عم الفنان حمدي إسماعيل، في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الإخباري: “حمدي إسماعيل تعرض لنزيف في المخ تحت الشبكة العنكبوتية، ونقل على إثره إلى المستشفى يوم الأحد الماضي، ثم خرج ونقل إلى مستشفى آخر ودخل للعناية المركزة”.

و أضاف مصطفى صلاح أبن عم الفنان حمدي إسماعيل " أن الساعات ال 72 المقبلة ستكون حاسمة في مسار تعافي اسماعيل ، مطالبا كل المحبين و المقرببين بالدعاء له و باحترام قرار الفريق الطبي بشأن حظر الزيارة و مؤكدا أن استقبال الزائرين سيكون ممكناً فقط بعد نقله إلي غرفة عادية

اختتم أن الفنان حمدي إسماعيل يطلب من كل الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل، ويشكر

دكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين والفنان منير مكرم بالنقابة على متابعة حالته الصحية باهتمام.

ويُعد حمدي إسماعيل أحد الوجوه المتميزة في الدراما المصرية، حيث قدّم العديد من الأدوار المؤثرة على مدار أكثر من أربعة عقود من العمل الفني. برع في تجسيد شخصية الرجل البسيط، وأضفى على أدواره صدقًا خاصًا جعل حضوره مألوفًا ومحببًا لدى جمهور الشاشة الصغيرة.

من أبرز أعماله «العراف و مأمون وشركاه وليالي الحلمية وذئاب الجبل ونسل الاغراب والبرنس وحكيم باشا و الكتيبة 101