قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شكل مميز للشرطة النسائية لمساعدة الناخبات للإدلاء بأصواتهن بانتخابات الشيوخ بأسوان
منع تيك توك داخل مصر صعب تقنيا.. والأخطر هو اللايف وليس الفيديوهات المسجلة
استمرار انخفاض الحرارة.. الأرصاد تزف بشري سارة بشأن الطقس غدا الثلاثاء
إسرائيل تستخدم أفيخاي للتمويه.. وكوهين لنشر الإشاعات دون حساب.. تفاصيل
مصر ولبنان تؤكدان الموقف الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة
وزير الأوقاف يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني
بتوجيهات من الرئيس السيسي .. وزير الخارجية يلتقي الرئيس الأوغندي موسيفيني لتعزيز الشراكة الإفريقية
بعد الزيادة.. أسعار جميع أنواع السجائر في مصر اليوم
هل يجوز إعادة تأجير شيء مستأجر للربح منه؟.. الإفتاء: يجوز بشرط واحد
وزير الطيران يبحث مع رئيس الجالية المصرية بأمريكا لبحث سبل تقديم دعم خدمات النقل الجوي
دعوى قضائية جديدة بحجب التيك توك لهذا السبب
شاكر محظور من نقيب شرطة إلى تيك توكر خلف القضبان.. من هو دنجوان التيك توك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشرف زكي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ... صور

الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
أوركيد سامي

أدلى الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ظهر اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بلجنته الانتخابية بمدرسة ابو بكر الصديق الرسمية للغات في منطقة الشيخ زايد.

وأكد الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ان النقابة والجمعية العمومية، تحرص دائماً علي المشاركة في العملية الانتخابية كما ادعوا جميع فناني مصر المشاركة في الانتخابات، مشيرا الي ان المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ هي واجب وطني علي الجميع، حيث انه مجلس الشيوخ له دور هام وبارز في الحياة التشريعية والمجتمعية.

يذكر ان اللجان تفتح أبوابها أمام الناخبين من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً خلال يومي التصويت، فيما يشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ينتخب منهم 200 بالاقتراع العام السري المباشر 100 بالنظام الفردي و100 بنظام القوائم المغلقة، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو.

ويتنافس 424 مرشحًا على المقاعد الفردية، من بينهم 183 مرشحًا مستقلًا، و241 مرشحًا ممثلين لأحزاب سياسية، بينما تخوض الانتخابات على نظام القوائم المغلقة قائمة واحدة، وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر"

اشرف زكي اخبار الفن نجوم الفن نقيب المهن التمثيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

ليلي الشبح

دهب ودولارات وبلاغات.. من هي ليلى الشبح التي أشعلت السوشيال ميديا؟

ترشيحاتنا

جامعة حلوان

جامعة حلوان تعلن عن مسابقة أفضل مشروع تخرج ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

صورة من الاجتماع

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بأعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية

انتخابات الشيوخ

إقبال بالفترة المسائية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمركز أبو النمرس

بالصور

من الأقوى في السوق السعودي؟ مقارنة بين هافال H9 وجيتور T2

هافال وجيتور
هافال وجيتور
هافال وجيتور

شاكر محظور من نقيب شرطة إلى تيك توكر خلف القضبان.. من هو دنجوان التيك توك

من نقيب شرطة إلى نجم تيك توكر خلف القضبان..من هو شاكر محظور دنجوان التيك توك..صور
من نقيب شرطة إلى نجم تيك توكر خلف القضبان..من هو شاكر محظور دنجوان التيك توك..صور
من نقيب شرطة إلى نجم تيك توكر خلف القضبان..من هو شاكر محظور دنجوان التيك توك..صور

وفود من قيادات أوقاف جنوب سيناء وأئمة المساجد يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ| صور

الائمة باوقاف جنوب سيناء يشاركون بشكل إيجابي
الائمة باوقاف جنوب سيناء يشاركون بشكل إيجابي
الائمة باوقاف جنوب سيناء يشاركون بشكل إيجابي

اقبال كبير على لجان التصويت في انتخابات الشيوخ بالقليوبية

انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ

فيديو

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

السيارة

طـ.ـفل يقود سيارة بطريق السويس .. وتحرك فورى من الأمن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الفيتنامي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع : أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى مع فيتنام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الحملات ضد مصر لن تبيض وجه الخيانة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

المزيد