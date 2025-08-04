حجب التيك توك في مصر في هذه الحالة.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة جديدة

رد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على سؤال " هل يتم غلق التيك توك في مصر" وقال إن المسؤول عن صدور مثل هذه القرارات هو القطاع التنفيذ بالدولة، وليست.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب، هي قطاع تشريعي ومراقبة، على المنظومة التكنلوجية، وأن اللجنة في أخر اجتماع أصدرت توصيات للأجهزة التنفيذية، كان من أهمها حجب هذا التطبيق إذا لم يلتزم بتوصيات لجنة الاتصالات بمجلس النواب.

وأوضح لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خلال تصريحات تلفزيوينة، أن هناك دول عربية قامت بإغلاق مثل هذه التطبيقات، فمصر من الممكن أن تغلق هذه التطبيقات إذا لم يلتزم مسؤولي هذه التطبيقات بالتوصيات الأخيرة، أو إذا خالف هذا التطبيق القانون المصري.

القبض على 8 من البلوجرز

ولفت إلى أنه حتى هذه اللحظة تم القبض على 8 من البلوجرز، وأن أي شخص يخالف القانون سيتم محاسبته، ولذلك نؤكد أن الوعي مهم للغاية.