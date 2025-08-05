نائب رئيس اتحاد عمال مصر: المرأة تتصدر مشهد انتخابات الشيوخ 2025

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المرأة المصرية في المناطق العشوائية أثبتت وعيًا سياسيًا يفوق التوقعات في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقال البدوي، خلال حواره مع الإعلاميين آية شعيب وأحمد دياب، إن الرهان المسبق كان على مشاركة المرأة في المناطق الحضرية، إلا أن الواقع الميداني أظهر أن النساء في المناطق العشوائية كنّ الأكثر إصرارًا وإقبالاً على صناديق الاقتراع.

أوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن مشهد الطوابير أمام اللجان الانتخابية، خاصة في المناطق الشعبية والعشوائية، كان لافتًا للأنظار، حيث وقفت النساء لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة، متحديات الظروف المناخية والمجتمعية من أجل أداء واجبهن الوطني.

وأشار إلى أن هذا الحضور النسائي الكثيف فاق نظيره من الرجال، في مشهد يعكس شجاعة المرأة المصرية وتمسكها بحقها في المشاركة السياسية.

الشعب المصري يقف خلف قيادته

أكد البدوي أن التخوفات التي كانت تتردد في الخارج حول احتمالية عدم إقامة الانتخابات، خلقت حالة من التحدي الإيجابي بين أبناء الشعب المصري، وخاصة النساء، الذين خرجوا للتصويت بحماس، في رسالة واضحة بأن المصريين يدعمون مؤسساتهم ويقفون خلف قيادتهم السياسية.

وأضاف أن المواطن المصري أصبح أكثر وعيًا وإدراكًا لأهمية الاستحقاقات الدستورية، ما ساهم في خروج العملية الانتخابية في صورة حضارية تعكس روح الانتماء والمسؤولية.