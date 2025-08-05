قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اختفاء نيقولا معوض.. برومو مسلسل سلمى يخطف الأنظار
توافد الناخبين على مدرسة أبطال العبور بالمطرية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ.. صور
روسيا تضرب بقوة.. تدمير مراكز قيادة ومطارات أوكرانية بصواريخ "كينجال"
رئيس الوزراء يتابع مشروعات واستثمارات شركة العاصمة الإدارية
وزيرا الري والخارجية يلتقيان يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا لتعزيز التعاون
صفقة جيدة.. الاتحاد الأوروبي يعلق على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الدولة للإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا
طوابير أمام لجان حي الدقي في ثاني أيام انتخابات الشيوخ
الخارجية الأمريكية: 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة مؤقتة للولايات المتحدة
رئيس اللجنة العامة بالمنوفية: انتظام العملية الانتخابية وإقبال كثيف من المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: المرأة تتصدر مشهد انتخابات الشيوخ 2025

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المرأة المصرية في المناطق العشوائية أثبتت وعيًا سياسيًا يفوق التوقعات في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقال البدوي، خلال حواره مع الإعلاميين آية شعيب وأحمد دياب، إن الرهان المسبق كان على مشاركة المرأة في المناطق الحضرية، إلا أن الواقع الميداني أظهر أن النساء في المناطق العشوائية كنّ الأكثر إصرارًا وإقبالاً على صناديق الاقتراع.

أوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن مشهد الطوابير أمام اللجان الانتخابية، خاصة في المناطق الشعبية والعشوائية، كان لافتًا للأنظار، حيث وقفت النساء لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة، متحديات الظروف المناخية والمجتمعية من أجل أداء واجبهن الوطني.

وأشار إلى أن هذا الحضور النسائي الكثيف فاق نظيره من الرجال، في مشهد يعكس شجاعة المرأة المصرية وتمسكها بحقها في المشاركة السياسية.

 الشعب المصري يقف خلف قيادته 

أكد البدوي أن التخوفات التي كانت تتردد في الخارج حول احتمالية عدم إقامة الانتخابات، خلقت حالة من التحدي الإيجابي بين أبناء الشعب المصري، وخاصة النساء، الذين خرجوا للتصويت بحماس، في رسالة واضحة بأن المصريين يدعمون مؤسساتهم ويقفون خلف قيادتهم السياسية.

وأضاف أن المواطن المصري أصبح أكثر وعيًا وإدراكًا لأهمية الاستحقاقات الدستورية، ما ساهم في خروج العملية الانتخابية في صورة حضارية تعكس روح الانتماء والمسؤولية.

انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 82.9% والطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري الثلاثاء 5-8-2025

سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 5 أغسطس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5 أغسطس

حامد حمدان

حمدان يثير الجدل برسالة بعد أنباء انتقاله للزمالك.. هل تمت الصفقة؟

الايجار القديم

بعد تصديق الرئيس.. متى تبدأ لجان حصر الإيجار القديم عملها؟

الإيجار القديم

آليات قانون الإيجار القديم لتعويض المستأجرين.. 5 وسائل مباشرة لحماية الطرف الأضعف

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة.. كليات تتصدر تنسيق جامعات 2025

التيك توك

خلال 24 ساعة.. 6 بلوجرات في الكلبش والسبب لايفات الإيحاءات والريتش

ترشيحاتنا

فسيخ ام مكة

ببيع بـ ١٢٠ ألف يوميا.. سر أم مكة لعمل الفسيخ يثير ضجة بالسوشبال ميديا

الزعتر

شاي الزعتر يعالج أمراض ومشاكل صحية لن تخطر ببالك

البلوجر محمد عبد العاطي

ألفاظ خارجة وتجاوزات أخلاقية.. من هو البلوجر محمد عبد العاطي؟

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول المخ؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول المخ
ماذا يحدث للجسم عند تناول المخ
ماذا يحدث للجسم عند تناول المخ

طريقة عمل سلطة التونة

طريقة عمل سلطة التونة
طريقة عمل سلطة التونة
طريقة عمل سلطة التونة

ريهام عبد الغفور تخضع لجلسة تصوير بـ الأبيض والأسود

ريهام عبد الغفور تخضع لجلسة تصوير بـ الابيض والاسود
ريهام عبد الغفور تخضع لجلسة تصوير بـ الابيض والاسود
ريهام عبد الغفور تخضع لجلسة تصوير بـ الابيض والاسود

تسلا تخسر أكثر من نصف عملائها بسبب تأييد ماسك لترامب

ترامب وماسك
ترامب وماسك
ترامب وماسك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد