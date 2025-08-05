جافي يواصل التألق في جولة برشلونة الآسيوية بثنائية جديدة ويؤكد جاهزيته للموسم الجديد

واصل النجم الإسباني الشاب جافي تألقه اللافت مع نادي برشلونة خلال الجولة التحضيرية الآسيوية، حيث سجل هدفين في شباك فريق دايجو الكوري الجنوبي، في اللقاء الأخير الذي خاضه الفريق ضمن برنامج الإعداد للموسم الكروي الجديد، ليصبح الهداف الأول للفريق خلال الجولة بثلاثة أهداف.

وأبدى جافي، في تصريحات لقنوات النادي عقب المباراة، رضاه التام عن مستوى الفريق خلال فترة الإعداد، مؤكدًا أن برشلونة يعود من هذه الجولة بانطباعات إيجابية للغاية، وأن الاستعدادات سارت وفق ما هو مأمول.

وقال جافي: "قدمنا مباريات جيدة في آسيا، واستفدنا كثيرًا من التجربة على المستوى البدني والتكتيكي. أشعر بجاهزية كبيرة للموسم الجديد، وأتمنى أن أواصل تقديم الإضافة للفريق".

وأضاف: "نحن نعمل من أجل الحفاظ على نفس الإيقاع مع بداية الموسم الرسمي، وهناك أجواء إيجابية داخل المجموعة".

من جانبه، أعرب المدافع الشاب جيرارد مارتين عن سعادته بالمشاركة في مباريات الجولة الآسيوية، واصفًا التجربة بأنها مفيدة للغاية من ناحية استعادة الانسجام بين اللاعبين ورفع النسق البدني استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وأوضح مارتين أنه خاض اللقاء الأخير إلى جانب رونالد أراوخو في قلب الدفاع، رغم أنه كان قد اعتاد اللعب في نظام ثلاثي بالخلف، لكنه أكد في الوقت ذاته قدرته على التكيف مع خطط الجهاز الفني ومتطلبات المرحلة.

واختتم مارتين تصريحاته قائلاً: "الفريق يتطور بشكل ملحوظ، وكل لاعب يحاول تنفيذ المطلوب منه بأفضل صورة. نعمل بروح جماعية، والجولة كانت ناجحة بكل المقاييس".

ويستعد برشلونة لاستكمال استعداداته النهائية قبل انطلاق منافسات الدوري الإسباني، حيث يسعى الفريق بقيادة مدربه الجديد إلى الظهور بصورة قوية واستعادة أمجاد المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.