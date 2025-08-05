قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف أتأكد من رضا الله عني؟.. أمين الإفتاء: يُعرف من الطاعات
الأهلي بيأكد .. تامر أمين يكشف مفاجأة كبرى عن وسام أبو علي
آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 ضمن سكن لكل المصريين 7
مشاركة نسائية وشبابية واسعة في انتخابات الشيوخ.. وتسهيلات كبيرة للناخبين
الأوقاف: قانون الإيجار القديم الجديد يسري على العيون الوقفية التابعة للوزارة بلا استثناء
وفاة 4 أشخاص في تحطم طائرة تابعة للحماية المدنية الجزائرية
وفاة مدير الكرة بنادي بورتو البرتغالي
بعد تعرضه للإغماء.. نقيب المهن التمثيلية يكشف الحالة الصحية للفنان محمد صبحي
رئيس الوطنية للانتخابات: المواطن المصري الداعم الحقيقي للدولة
بعد انتهاء التصويت وغلق اللجان.. بدء فرز أصوات الناخبين بـ انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: الهيئة وحدها المختصة بإعلان نتائج انتخابات الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ 2025| إقبال كثيف في اللحظات الأخيرة.. وتوقعات بمد التصويت ببعض اللجان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جافي يواصل التألق في جولة برشلونة الآسيوية بثنائية جديدة ويؤكد جاهزيته للموسم الجديد

جافي
جافي
إسلام مقلد

واصل النجم الإسباني الشاب جافي تألقه اللافت مع نادي برشلونة خلال الجولة التحضيرية الآسيوية، حيث سجل هدفين في شباك فريق دايجو الكوري الجنوبي، في اللقاء الأخير الذي خاضه الفريق ضمن برنامج الإعداد للموسم الكروي الجديد، ليصبح الهداف الأول للفريق خلال الجولة بثلاثة أهداف.

وأبدى جافي، في تصريحات لقنوات النادي عقب المباراة، رضاه التام عن مستوى الفريق خلال فترة الإعداد، مؤكدًا أن برشلونة يعود من هذه الجولة بانطباعات إيجابية للغاية، وأن الاستعدادات سارت وفق ما هو مأمول.

وقال جافي: "قدمنا مباريات جيدة في آسيا، واستفدنا كثيرًا من التجربة على المستوى البدني والتكتيكي. أشعر بجاهزية كبيرة للموسم الجديد، وأتمنى أن أواصل تقديم الإضافة للفريق".

وأضاف: "نحن نعمل من أجل الحفاظ على نفس الإيقاع مع بداية الموسم الرسمي، وهناك أجواء إيجابية داخل المجموعة".

من جانبه، أعرب المدافع الشاب جيرارد مارتين عن سعادته بالمشاركة في مباريات الجولة الآسيوية، واصفًا التجربة بأنها مفيدة للغاية من ناحية استعادة الانسجام بين اللاعبين ورفع النسق البدني استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وأوضح مارتين أنه خاض اللقاء الأخير إلى جانب رونالد أراوخو في قلب الدفاع، رغم أنه كان قد اعتاد اللعب في نظام ثلاثي بالخلف، لكنه أكد في الوقت ذاته قدرته على التكيف مع خطط الجهاز الفني ومتطلبات المرحلة.

واختتم مارتين تصريحاته قائلاً: "الفريق يتطور بشكل ملحوظ، وكل لاعب يحاول تنفيذ المطلوب منه بأفضل صورة. نعمل بروح جماعية، والجولة كانت ناجحة بكل المقاييس".

ويستعد برشلونة لاستكمال استعداداته النهائية قبل انطلاق منافسات الدوري الإسباني، حيث يسعى الفريق بقيادة مدربه الجديد إلى الظهور بصورة قوية واستعادة أمجاد المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

جافي نادي برشلونة برشلونة الجولة التحضيرية الآسيوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

المحكمة الدستورية

قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

محمد صبحي

بعد نقله للمستشفى.. الحالة الصحية للفنان محمد صبحي| خاص

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

ترشيحاتنا

iPhone 17

قبل الإعلان الرسمي.. تسريبات جديدة تكشف مواصفات وتصميمات سلسلة iPhone 17

النائب عمرو القطامي

عمرو القطامي من لجان الشيخ زايد: مشهد انتخابي مشرف يجسد وعي المصريين

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أحدث سيارة BMW مصنوعة من المخلفات.. وسيارة صينية تحطم تريلا

بالصور

من الكوليسترول للسكري.. متى يصبح البيض خطرًا على صحتك؟

أضرار الإفراط في تناول البيض
أضرار الإفراط في تناول البيض
أضرار الإفراط في تناول البيض

صحتك أولاً.. تنبيه من ChatGPT يعلمك بوقت الراحة

"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة

استدعاء 12 ألف سيارة كيا بسبب عيب خطير

كيا
كيا
كيا

قائمة بأكثر 10 وظائف عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي

وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

اليوم الثانى.. إقبال كبير من المواطنين في حى الدقى على الانتخابات

ايمان عبد اللطيف

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. محافظ الجيزة يتفقد لجان الدقي.. بث مباشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

المزيد