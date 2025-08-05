الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط ييدلي بصوته في انتخابات الشيوخ| صور

توجه نيافة الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة إلى اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد فاروق جعفر الثانوية بنين بمدينة أبنوب، حيث أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، ورافق نيافته عدد من الآباء الكهنة والأراخنة.

انتخابات مجلس الشيوخ

توجّه نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقوريوس، أسقف جرجا وتوابعها، ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل بجبل جرجا الشرقي، للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في اللجنة المُسجَّل بها اسمه في الجداول الانتخابية.

يأتي ذلك في إطار حرص نيافته الدائم على أداء الواجب الوطني، وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية والفعالة في بناء مستقبل الوطن.