محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العملية الانتخابية بشبين الكوم وبركة السبع | صور

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام سير انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بعدد من اللجان الانتخابية وذلك في اليوم الثاني والأخير من استحقاق الانتخابات ، للاطمئنان على الحالة العامة للمشهد الانتخابي وتقديم الدعم اللازم لظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بها ، بحضور المحاسب سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ، ياسر سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

ووسط فرحة الأهالي والاناشيد الوطنية ، اطمئن محافظ المنوفية على سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان بالوحدة المحلية بمليج بمركز شبين الكوم، والشهيد أشرف الجروانى ببركة السبع ، والتأكد من مدى توافر كافة الإمكانيات والتيسيرات اللازمة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي بسهولة ويسر، لافتاً أن المنوفية سَباقة دائماً بالمشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء وشعب المحافظة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.

كما أكد محافظ المنوفية على أن عملية التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ جرت منذ انطلاقها أمس الاثنين بشكل جيد وبانتظام تام وفي المواعيد المقررة لها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً حتي انتهاء المواعيد الرسمية، مؤكداً استمرار متابعة ورصد غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للمشهد الانتخابي والحالة العامة للجان واستقبال كافة البلاغات ورصد أي مخالفات أو شكاوى والتعامل الفوري معها حتى غلق صناديق الاقتراع وانتهاء العملية الانتخابية بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية .

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة المنوفية 2 مليون و 947 ألف و 608 ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم في 469 لجنة فرعية بإجمالي 12 مركز انتخابي و 455 مقر انتخابي.

وخلال جولته تابع محافظ المنوفية انتظام سير العمل بالوحدة المحلية بمليج ، واستمع المحافظ لشرح تفصيلياً من رئيس الوحدة عن ألية العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأسها منظومة النظافة العامة وحجم العمالة وأعمال الحملة الميكانيكية ومدى كفاءة المعدات لتحقيق المستهدف ، موجهاً بإعداد مقترح لتطوير منظومة النظافة بالقرية لتحسين مستوى الخدمات بالإضافة إلى تكثيف الجهود والتواجد الميداني وأعمال الصيانة الدورية بممشى مليج الجديد لضمان استدامته والحفاظ على أعمال التطوير حفاظاً على المظهر الحضاري