نشر فيديوهات خادشة.. ماذا قال التيك توكر محمد عبد العاطي أمام جهات التحقيق؟

ناقشت جهات التحقيق التيك توكر محمد عبد العاطي، في الاتهامات الموجهة إليه، فنفى نيته نشر فيديوهات خادشة، مؤكدا عمله على وسائل التواصل من أجل تحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة، ولم يقصد نشر محتوى مسيء.

قرار جهات التحقيق

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس محمد عبد العاطي، صانع محتوى، لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفي تلك السطور نرصد لكم معلومات عنه .

محمد عبد العاطي - صانع محتوى

محمد عبد العاطي هو بلوجر وصانع محتوى مصري، اشتهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة “يوتيوب” و"تيك توك"، من خلال برنامجه الساخر المعروف بعنوان “مع كامل احترامي”.

البلوجر محمد عبدالعاطي

1- محمد عبد العاطي هو بلوجر شاب يبلغ من العمر 31 عامًا.

2- وُلد في عائلة بسيطة كأصغر أشقائه، إذ لديه شقيقين أكبر منه.

3- عاش فترة من طفولته في المملكة العربية السعودية قبل أن يعود إلى مصر ويستقر بها.

4- يشتهر بوجود عدد كبير من التاتوهات على جسده.

بلاغات ضد محمد عبد العاطي

أدى تصاعد الجدل حول محتوى محمد عبد العاطي إلى تقدم عدد من المحامين ببلاغات رسمية تتهمه بنشر مواد خادشة للحياء، والتحريض على الفسق والفجور والإساءة إلى قيم المجتمع المصري، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه.