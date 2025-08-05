غادة جابر: المنافسة بين المرشحين تعكس حيوية الأحزاب وحضورها في الشارع

قالت الدكتورة غادة جابر، الكاتبة والباحثة السياسية، إن الانتخابات الحالية تشهد زخماً كبيراً سواء على مستوى القوائم أو النظام الفردي، ما يعكس نشاطاً سياسياً واضحاً للأحزاب ومرشحيها في مختلف الدوائر.

القوائم الحزبية والنظام الفردي يشهدان زخماً كبيراً

وفي حديثها على قناة “صدى البلد” مع الإعلاميين آية شعيب وأحمد دياب، أوضحت “جابر” أن وجود 100 مرشح على القوائم، إلى جانب المنافسة القوية بين الأفراد، يدل على أن العمل الحزبي في مصر يشهد تطوراً ملموساً، ويُسهم في إعادة الحيوية إلى المشهد السياسي.

التعددية السياسية تؤكد نضج الساحة الحزبية المصرية

وأكدت أن هذا التنوع السياسي يدفع المواطن للاختيار من بين برامج مختلفة، ما يعزز من جودة التمثيل النيابي ويزيد من فرص التنافس الحقيقي في خدمة الشأن العام.