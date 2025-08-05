وكيل اتصالات النواب: نؤيد حرية الإبداع على المنصات الرقمية دون تجاوز لثوابت المجتمع

أعربت النائبة مرثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن قلقها من تصاعد ظاهرة المحتوى غير المنضبط على بعض المنصات الرقمية، وعلى رأسها تطبيق "تيك توك"، مؤكدة أن حرية التعبير والإبداع مكفولة للجميع، ولكن يجب أن تلتزم بالقيم المجتمعية والثقافية التي تحافظ على هوية الأسرة المصرية.

وأضافت النائبة:

"لسنا ضد التطور التكنولوجي ولا ضد تواجد الشباب على المنصات الجديدة، بل نشجعه ونعتبره وسيلة فعالة للتوعية والتأثير الإيجابي. لكن من غير المقبول أن تُستخدم هذه المساحات في الترويج لسلوكيات تُسيء إلى صورة المجتمع أو تُشجع على كسر الضوابط الأخلاقية."

وشددت على أن الإجراءات الأمنية التي تمت مؤخرًا تجاه بعض صانعي المحتوى الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء، جاءت في إطار تطبيق صحيح للقانون القائم، وليس تقييدًا لحرية الإبداع كما يروّج البعض.

وأوضحت وكيلة لجنة الاتصالات أن ما نحتاج إليه اليوم ليس بالضرورة إصدار تشريعات جديدة، بل مواكبة حقيقية وسريعة للتشريعات الحالية مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وهو ما تعمل عليه اللجنة ضمن خطتها التي ستُستأنف متابعتها فور انتهاء الإجازة البرلمانية.

وفي ختام تصريحها، أكدت النائبة مرثا محروس على أهمية دعم المبادرات الشبابية التي توظف التكنولوجيا بشكل إيجابي ومسؤول، يخدم الوطن ويحترم خصوصية المجتمع المصري.