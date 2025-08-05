استمرار فعاليات "بالوعي نوّر عقلك" لنشر التوعية المجتمعية بمخاطر الإدمان

تتواصل فعاليات مبادرة "بالوعي نوّر عقلك" التي تنظمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع بني سويف، بالتعاون مع المحافظة، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،

حيث تجرى الفاعليات بتنسيق ميداني من د.محمد جبر معاون المحافظ ومنسق فرع المنظمة، وبمشاركة فاعلة من د.علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة ومسؤول المشاركة المجتمعية بفرع المنظمة، وذلك تحت إشراف د.عباس شومان رئيس المنظمة، د. رمضان حسان رئيس فرع المنظمة، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومنطقة بني سويف الأزهرية برئاسة الدكتور أحمد مكي رئيس المنطقة ونائب رئيس فرع المنظمة.

وخلال الفاعليات شهدت المبادرة سلسلة من اللقاءات التوعوية بعدد من مراكز وقرى المحافظة منها قرية بليفيا، وقرية مازورا، ومدينة ناصر، وإهناسيا، وسمسطا ، على أن تمتد الفعاليات إلى مراكز ببا والفشن والواسطى خلال الأيام المقبلة.

تناولت اللقاءات أبعاد مشكلة الإدمان، وأسبابها، وتأثيرها المدمر على الأفراد والمجتمع، وسبل الوقاية منها، ودور الأسرة في تعزيز الوعي الديني والحوار مع الأبناء، وتشجيعهم على الرياضة والانخراط في أنشطة إيجابية، كما تم توضيح أحدث أساليب العلاج، ودور الدولة في التصدي لظاهرة التعاطي، مع التعريف بالخط الساخن "16023" لخدمات المشورة والعلاج المجاني.

يحاضر في تلك اللقاءات كل من فضيلة الشيخ رأفت إدريس، هالة سيد، وعلاء شحاتة ممثل صندوق مكافحة الإدمان، في إطار حرص الجهات المشاركة على بناء وعي مجتمعي راسخ لحماية شباب مصر.