بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار داخل المجمعات الاستهلاكية

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بشكل رسمي اعتبارًا من اليوم داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأوضح وزير التموين أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل مجموعة من السلع الأساسية والاستهلاكية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم التوجيه للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار عدد من هذه السلع بنسب تصل الي ١٨٪؜ وتشمل اللحوم والدواجن والسكر والارز والزيوت والشاي والمكرونة والصلصة.

كما اكد وزير التموين أنه وجه على الفور الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار ١٥ سلعة اساسية ومنها:-

- اللحوم السودانية الطازجة سعر الكيلو ٣١٠ جنية بدلاً من ٣٢٠ جنية.

- السكر سعر الكيلو ٢٨ جنية بدلا من ٣٠ جنية.

- اللحوم المجمدة ١٩٠ جنية للكيلو بدلا من ٢٢٠ جنية.

- الدواجن المجمدة سعر الكيلو ٩٠ جنية بدلا من ١١٠ جنية للكيلو.

- اللحوم البلدية ٣٣٠ جنية للكيلو بدلاً من ٣٥٠ جنية للكيلو.

- زيت خليط ٨٠٠ مل ٥٢ جنية بدلا من ٥٤.٥ جنية.

- زيت خليط ١ لتر ٦٧ جنية بدلا من ٧٠ جنية.

- زيت ذرة ١ لتر ٩٥.٥ جنية بدلاً من ١٠٧.٥ جنية.

- ارز سعر الكيلو ٢٨.٥ بدلاً من ٣٠ جنية.

- مكرونة واحد كيلو ٢٣.٥ جنية بدلا من ٢٥ جنية.

- شاي ٢٥٠ جرام بسعر ٣٣ جنية بدلا من ٣٥ جنية.

- سمن نباتي ٧٠٠ جرام بسعر ٥٩ جنية بدلا من ٦٢ جنية.

- صلصة ٣٠٠ جرام بسعر ١٧.٥ جنية بدلا من ١٩ جنية.

كما شملت التخفيضات سلع اخري ومنها (المنظفات، حلاوة ومربات وطحينة، مخبوزات ومعجنات، شاي ، ملح صلصة، عصائر ومركزات ومنتجات العناية الشخصية ) بنسبة ٥٪؜.

وأكد الوزير أن المبدأ الحاكم في مبادرة خفض الأسعار هو تعزيز إتاحة السلع وزيادة المعروض، وذلك بما يتماشى مع قواعد اقتصاد السوق الحر وآليات العرض والطلب، وأضاف أن الدولة تعمل على تحفيز المنتجين والتجار لتقليل هوامش الربح من خلال تقليل حلقات التداول، وتسهيل سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع النهائية ويضمن استدامة التوازن في الأسواق.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في خفض أسعار عدد من السلع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وعلى رأسها السكر والزيت والدواجن والبيض، وذلك نتيجة التوسع في ضخ السلع بالمجمعات، وتفعيل الشراكات مع كافة أطراف المنظومة التجارية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التوسع في المبادرة لتشمل المزيد من السلع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير التموين أن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، ممثلًا في الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وغرفة الصناعات الغذائية، والسلاسل التجارية الكبرى، والشركات المنتجة والموردين، حيث تم الاتفاق على بدء تنفيذ المبادرة داخل المنافذ التابعة، لضمان اتساع نطاق التغطية ووصول التخفيضات إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المحافظات.

واختتم الوزير تصريحاته مؤكدًا أن مبادرة خفض الأسعار تأتي في إطار رؤية الحكومة لتحقيق التوازن في الأسواق من خلال أدوات تنافسية واقتصادية فعالة، تقوم على زيادة المعروض، ودعم المنافسة، وتقليل التكاليف، بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار السوق دون الإخلال بآليات السوق الحر