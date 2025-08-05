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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع طــفل على يد شاب داخل سوبر ماركت بالمهندسين

بعد نحره.. مصرع طفل على يد شاب بالمهندسين
بعد نحره.. مصرع طفل على يد شاب بالمهندسين
أحمد مهدي   -  
إسلام دياب

قام شاب بإنهاء حياة طــفل داخل سوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، وأسرعت سيارة الإسعاف لنقل الجثمان ووضعه تحت تصرف النيابة العامة.

انتشرت قوة أمنية وتم القبض على الجاني بعد ضبطه من قبل الأهالي، وتم عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها بعد القبض على المتهم.

على جانب آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة اليوم الثلاثاء ملابسات العثور على رضيع داخل كرتومة أمام مسجد بمدينة أطفيح حيث تبين أن والدي الطفل تخلصا منه حيث وضعته الأم بعد أشهر قليلة من الزواج لحدوث علاقة غير شرعية مع زوجها قبل الزفاف.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة أطفيح بعثور مواطن على طفل رضيع داخل كرتونة أمام مسجد، انتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ وتبين العثور على رضيع حديث الولادة ملفوف في جلباب حريمي داخل كرتونة. 

شكل اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتوصلت التحريات إلى أن والد الطفل وراء التخلص منه بعدما رصدت كاميرا مراقبة نزول شخص من سيارة ميكروباص وتركه كرتونة أمام المسجد ثم انصرافه. 

توصلت التحريات إلى هوية الأب وبمواجهته اعترف انه اقام علاقة غير شرعية مع زوجته قبل الزفاف وحملت سفاحا وعقب الزواج بأشهر قليلة وضعت الطفل فخافوا من الفضيحة أمام أسرتيهما وأهل البلدة ما دفعهما للتخلص منه بالشارع. 

ألقت قوة أمنية القبض على الزوجين وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ذبح طفل شاب القبض على شاب سوبر ماركت شارع البطل أحمد عبد العزيز

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