أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: مصر بوابة دخول المساعدات لغزة.. والمجتمع المدني حاضر بقوة في انتخابات الشيوخ

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

تجويع وتصفية..الرئيس السيسي للعالم: حرب غزة تجاوزت أي منطق أو مبرر



قال الرئيس السيسي، إن الحرب الدائرة في غزة لم تعد حربا لتحقيق أهداف سياسية فقد تجاوزت تلك الحرب أي منطق أو مبرر وأصبحت حربا للتجويع والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية.

وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيره الفيتنامي، على أن حياة الشعب الفلسطيني أصبحت تستخدم كورقة للمساومة والمجتمع الدولي يقف متفرج على ما يتم في قطاع غزة.

الرئيس السيسي: مصر ستظل دومًا بوابة لدخول المساعدات وليست لتهجير الشعب الفلسطيني



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر ستظل دومًا بوابة لدخول المساعدات وليست بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني وأن موقف مصر واضح، وأن مصر ستدافع عن القضية الفلسطينية، ويحذر من استمرار الوضع الحالي في غزة، ويطالب الرئيس الأمريكي ترامب مجددا بوقف الحرب في غزة.

وأوضح أن هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات في الأراضي المصرية مستعدة للدخول إلى قطاع غزة من مصر ودول أخرى ولكن الجانب الإسرائيلي يسيطر ومتمركز علي الجانب الآخر بالجانب الفلسطيني في معبر رفح.



منظمات المجتمع المدني حاضرة بقوة في انتخابات «الشيوخ»

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن اليوم الانتخابي في استحقاق مجلس الشيوخ المصري 2025 يتلخص في ثلاثة مشاهد رئيسية، تُبرز حجم الجهود المبذولة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة.

أوضح الغنام، خلال مداخلة مباشرة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة العليا للانتخابات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت تسهيلات لوجستية واضحة لجميع الفئات العمرية من الناخبين، وذلك بالتنسيق مع السلطة التنفيذية التي قامت بدورها في تنظيم الطرق المؤدية إلى اللجان، لتسهيل وصول المواطنين إلى مقار الاقتراع بسهولة ويسر.

وأشار «الغنام» إلى أن الأحزاب السياسية المتنافسة لعبت دورًا مهمًا في تنظيم وصول الناخبين، خاصة من خلال شبابها ومؤيديها، الذين ساهموا في التوجيه والمساعدة داخل وحول اللجان، وهو ما يعكس مشهدًا سياسيًا نشطًا ومتنوعًا.

ترامب: سنرفع الرسوم على الهند بسبب النفط الروسي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال سنرفع الرسوم على الهند بسبب النفط الروسي، ولست قلقا بشأن أسعار النفط.

وأصدرت الحكومة الهندية بيانًا شديد اللهجة ردًا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديد بشأن الرسوم الجمركية.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية ذكرت الحكومة أنها مستهدفة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب شرائها النفط الروسي.

وقالت الخارجية الهندية في بيانها "استُهدفت الهند من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستيرادها النفط من روسيا بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا".

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: المرأة تتصدر مشهد انتخابات الشيوخ 2025

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المرأة المصرية في المناطق العشوائية أثبتت وعيًا سياسيًا يفوق التوقعات في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقال البدوي، خلال حواره مع الإعلاميين آية شعيب وأحمد دياب، إن الرهان المسبق كان على مشاركة المرأة في المناطق الحضرية، إلا أن الواقع الميداني أظهر أن النساء في المناطق العشوائية كنّ الأكثر إصرارًا وإقبالاً على صناديق الاقتراع.

الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة هامة للمواطنين

أكد القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك خط ساخن يتم من خلاله تلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين، ويحمل رقم 19826، وأن العمل مستمر على مدار اليوم.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة لفتح وسير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، موضحًا أن رئيس لجنة 601 في كوم حمادة والده توفى وظل في العمل ومتابعة اللجنة لحين توفير البديل، وبعد ذلك يتجه لجنازة والده، والهيئة تقدم له خالص التعازي.

وأضاف خلال متابعة سير العملية الانتخابية في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بجميع المحافظات، أن هناك موظفة بالجهاز الإداري ومعاونة في لجنة 100 في الأقصر تعرضت لحادث في أثناء التوجه للجنة بصحبة زوجها وتوفيت، وهي الموظفة نهاد محمد عبده.

المستشار شريف العقبي: لجنة واحدة بالجيزة تنتظر وصول رئيسها

قال القاضي أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك متابعة لعملية فتح اللجان بالمحافظات.

وقال المستشار شريف العقبي، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الجيزة، إن الأمور تسير بانتظام، وكانت هناك حوالي 15 لجنة كانت بها كثافة كبيرة أمس في أول يوم، وإن هناك متابعة مستمرة، وإن الجيزة بها لجنة 179 بالصف، سيتم فتحها حالة وصول رئيس اللجنة.

الحوثيون يعلنون قصف مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الحوثيون، قالت قصفنا مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وقال الحوثي في بيان له :قد حققَتِ العمليةُ هدفَهُا بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسببَت في هروعِ الملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ.

وأصاف : ليعلمِ العدوُّ وليعلمِ الجميعُ أنَّ شعبَنا اليمنيَّ العظيمَ بتاريخهِ المجيدِ وثقافتهِ الإيمانيةِ ومبادئهِ الأصيلةِ وقيمهِ الراسخةِ مستمرٌّ في موقفهِ الإيمانيِّ الجهاديِّ نصرةً لشعبِنا الفلسطينيِّ المظلومِ، وهو في هذا المسارِ لا يخشى التهديداتِ مهما تكررتْ ولا يهابُ التداعياتِ مهما تعاظمتْ، وسينجحُ بعونِ اللهِ في تجاوزِ كلِّ التحدياتِ لأنه في موقفِ الحقِّ، استجابةً للهِ وتأديةً للواجبِ.. واجبِ الدينِ والأخلاقِ والفطرةِ الإنسانيةِ.