الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع انتظام عملية التصويت في انتخابات الشيوخ

يتابع المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام العملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، مع رؤساء اللجان.

انتظمت عملية تصويت المصريين داخل مصر فى اليوم الثانى والأخير فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا وتوافد الناخبون أمام اللجان قبل فتحها للإدلاء بأصواتهم.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الغالبية العظمي من لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية فتحت أبوابها لاستقبال جمهور الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، باستثناء عدد قليل من اللجان التي تأخرت عن البدء الأسباب استثنائية وعددها 9 لجان فى 5 محافظات.