مستشارة تصر على أداء واجبها رغم إصابتها أثناء الإشراف على انتخابات الشيوخ

أكد القاضي أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك زميلة تعرضت لـ إصابة في العين، في أثناء الإشراف على متابعة اللجان الانتخابية، ولكنها ظلت في اللجنة، وأن هذه المستشارة هي المستشارة ميادة سعيد.

وقالت المستشارة ميادة سعيد، إنها بحمد الله بخير، وأن كل شئ فداء الوطن.

وكشف أن هناك شكاوى من بعض المواطنين وصلت لـ 20 و30 شكوى، بسبب قيام رئيس اللجنة بمنعهم من التصويت بسبب انتهاء سريان البطاقة الشخصية.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم التواصل مع رؤساء اللجان، لتمكين أي ناخب من التصويت دون النظر لـ السريان، وأنه لا يجب التقيد بتاريخ.

وأشار إلى أنه يحق للمواطنين التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حتى في حالة انتهاء سريان البطاقة.