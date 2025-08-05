تنسيق 2025.. إطلاق لينك جامعة عين شمس الأهلية بأربع كليات

أعلنت جامعة عين شمس الأهلية، عن بدء التسجيل المبدئي للكليات التالية

الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وتشمل برامج علوم البيانات والتحليلات وعلوم الحاسب و الذكاء الاصطناعي وكلية الطب البشري وتضم برنامج بكالوريوس الطب والجراحة كذلك كلية الأعمال وتشمل برامج التكنولوجيا المالية والتسويق الرقمي واخيرا كلية الهندسة والتي تشمل خمس برامج وهي التصنيع الرقمي وهندسة المواد وهندسة الأنظمة الروبوتية الذاتية والعمارة الرقمية والتصميم العمراني الذكي وهندسة الإلكترونيات والذكاء الأصطناعي والهندسة المدنية والمعلوماتية البينية ويمكن التسجيل من خلال اللينك https://nasu.edu.eg/home/applyto/undergraduate.

ويمكن التعرف على مختلف البرامج وشروط التقدم لها من خلال الروابط التالية:

https://www.asu.edu.eg/ar/study_in_asu