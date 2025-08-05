إطلاق برنامج جديد لتعليم 500 مصري مهارات مالية أساسية

أعلنت شركة كيونت،اليوم خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، عن إطلاق برنامج "FinGreen" للتثقيف المالي في مصر، بهدف تدريب 500 شخص في 10 محافظات على مهارات مالية أساسية.

يركز البرنامج على تعزيز الشمول المالي والاستقلال الاقتصادي، مع استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، مثل الشباب والنساء.

تم تطوير البرنامج بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويُعد جزءًا من مبادرة عالمية بدأت في تركيا ونيجيريا عام 2022، وامتدت إلى غانا في 2023، حيث استفاد منه أكثر من 3100 مشارك.

يُقدم البرنامج تدريبًا عمليًا ومستدامًا في إدارة الأموال، مع تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة لضمان تقديم اهتمام شخصي ودعم فعال.

صرّح عمر تعيدي، المدير الإقليمي العام لشركة كيونت: "في مصر، حيث يعتمد 70% من البالغين على خدمات مالية غير رسمية، يمثل البرنامج خطوة ضرورية لتعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد اقتصاديًا."

من جانبه، قال الدكتور علي فتحي، رئيس قطاع التنمية المتكامل بمؤسسة مصر الخير: "الثقافة المالية تساهم في خلق الفرص وبناء الثقة بالنفس، وهي أساس لتحقيق الاستقلال الاقتصادي."

تأتي هذه المبادرة بالشراكة بين كيونت ومؤسسة مصر الخير، حيث تجمع بين خبرة كيونت الدولية والثقة المجتمعية الواسعة لمؤسسة مصر الخير، لتعزيز الوعي المالي وإحداث تأثير مجتمعي مستدام في مصر.