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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حزب الله: لا اتفاق جديد قبل تنفيذ القائم.. وأي حرب إسرائيلية ستُواجه بالصواريخ

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن الحزب لا يوافق على أي اتفاق جديد مع إسرائيل ما لم يتم أولا تنفيذ الاتفاق القائم بين الطرفين، مشددا على أن لبنان لن يتخلى عن عناصر قوته، محذرا من أن أي حرب إسرائيلية جديدة ستقابل برد صاروخي مباشر على الكيان الإسرائيلي.

وخلال احتفال تأبيني، شدد الشيخ قاسم على ضرورة الإسراع في استكمال التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت بعيدا عن التسييس، كي تظهر الحقيقة ويُحاسب المرتكب ويبرأ البريء.

وفي معرض حديثه عن مستقبل لبنان، اعتبر الشيخ قاسم أن هناك ثلاث ركائز أساسية لبناء الدولة: الشراكة والتعاون، تحديد الأولويات الوطنية بعيداً عن الضغوط الخارجية، ورفض أي شكل من أشكال الوصاية الأجنبية.

وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل تم بشكل غير مباشر وأظهر تعاونا فعالا بين الدولة والمقاومة، موضحاً أن المقاومة لعبت دورا إيجابيا في تسهيل تنفيذ الاتفاق، خلافاً لسلوك إسرائيل التي خرقت التفاهمات.

رفض للإملاءات الأمريكية
واتهم الشيخ قاسم الولايات المتحدة بطرح إملاءات تهدف إلى نزع قدرة لبنان والمقاومة خدمة لإسرائيل، موضحاً أن المذكرة الأخيرة التي قدمها الوسيط الأمريكي توم براك تتضمن مطالب غير مقبولة، من بينها تفكيك نصف البنية العسكرية لحزب الله خلال 30 يوماً، بما في ذلك الأسلحة الخفيفة.

وأضاف أن اقتراح انسحاب إسرائيل من خمس نقاط مقابل البدء بمرحلة ثانية خلال 60 إلى 90 يوماً، تمهيداً لتسليم الأسرى، هو عملية تجريد ممنهجة للبنان من عناصر قوته، مؤكداً أن "الضغط الخارجي لن يدفعنا للتخلي عن أسلحتنا مقابل وعود تمويلية".

تحذير من خيار الحرب
وفي لهجة حاسمة، أعلن الشيخ قاسم أنه "في حال اختارت إسرائيل الحرب، فإن المقاومة والشعب والجيش سيدافعون، وصواريخنا ستسقط على الأراضي المحتلة، وهذا ليس في مصلحة إسرائيل".

وتساءل في هذا السياق: "هل التخلي عن السلاح وتسليمه للعدو يحصن السيادة اللبنانية؟"، مؤكداً أن السلاح والمقاومة جزء من اتفاق الطائف ولا يمكن بحثهما بالتصويت، بل بالتوافق الوطني، ضمن استراتيجية دفاعية شاملة لحماية لبنان.

لا خلاف مع "أمل" والمقاومة جزء من الدولة
وأكد أن المقاومة ليست كياناً منفصلاً عن الدولة، بل جزء منها، نافياً وجود أي خلاف بين حزب الله وحركة أمل، قائلا: "نحن كالسمن والعسل، متفاهمون، ومن لا يعجبه فليضرب رأسه بالحائط".

ودعا إلى مواجهة الفتنة الداخلية ومخططات المشروع الإسرائيلي، محذرا من أولئك الذين يتقاطعون مع مصالح إسرائيل تحت غطاء لبناني. ولفت إلى أن "من يملك الشرف والمقاومة لا يمكن إلا أن يكون صاحب عزة وكرامة".

الأمين العام لحزب الله حزب الله إسرائيل لبنان البنية العسكرية لحزب الله

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