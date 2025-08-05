تأكيدا لصدى البلد| الاتحاد السكندري يضم النيجيري أبو بكر ليادي بعقد يمتد لموسمين

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة، التعاقد مع النيجيري أبو بكر ليادي، الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن ووسط مهاجم.

جاء التعاقد مع اللاعب بعد فسخ عقده مع سموحة بعقد يمتد لموسمين، حيث جاء الاتفاق عقب رغبة اللاعب وموافقة الكابتن أحمد سامي، المدير الفني للفريق، مشيدًا بقدراته الفنية كأحد اللاعبين المميزين.

خاص| الاتحاد السكندري يفاوض أبو بكر ليادي

ودخل نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع النيجيري أبو بكر ليادي لاعب سموحة، للتعاقد معه وتدعيم صفوف زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

جاء ذلك بعد فسخ عقد اللاعب مع سموحة في الميركاتو الحالي.

ويجيد أبو بكر ليادي اللعب في مركز الوسط والظهير الأيمن والجناح الأيمن والأيسر.

ويرغب أحمد سامي في إبرام عدد كبير من الصفقات لتدعيم صفوفه بالشكل اللائق من أجل المنافسة على تحقيق مركز متقدم في الموسم الجديد.