انتخابات مجلس الشيوخ 2025| إقبال كثيف في اللحظات الأخيرة.. وتوقعات بمد التصويت ببعض اللجان

أكد هاني النحاس، مراسل قناة "صدى البلد" من مدينة نصر، أنه لم يتبق سوى دقائق على إغلاق اللجان الانتخابية، إلا أن المشهد يشهد كثافة ملحوظة في الإقبال، ما قد يدفع إلى تمديد التصويت في بعض اللجان لما بعد التاسعة مساءً.





وقال ، خلال تغطيته الخاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" إن المواطنين يتمتعون بوعي وطني كبير تجاه العملية الانتخابية، ويدركون تمامًا أهمية الاصطفاف الوطني في هذه المرحلة.

وأضاف أن نسب الإقبال جاءت مرتفعة على مدار اليوم، مشيرًا إلى الاستعداد للدخول إلى لجان الفرز خلال دقائق، مؤكدًا أن اليوم مر دون تسجيل أي شكاوى أو مخالفات تُذكر.

