ختام العام الدراسي بمعهد "في إتشوب" لدراسة الكتاب المقدس

اختتم معهد "في إتشوب" لدراسة الكتاب المقدس التابع لكاتدرائية الشهيد مار جرجس بمدينة العاشر من رمضان العام الدراسي الأول، بحضور نيافة الأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر.

الفترة بين العهدين

وألقى نيافته، المحاضرة الختامية للفصل الدراسي الثالث للعام الأول تحت عنوان "الفترة بين العهديْن".

يُذكر أن نيافة الأنبا مقار افتتح المعهد في يونيو ٢٠٢٤، ويقوم بالتدريس في المعهد عدد من الآباء الكهنة والأساتذة المتخصصين بالكليات والمعاهد الإكليريكية اللاهوتية، وقد أدّى الامتحانات لهذا العام ٣٣٢ طالب وطالبة.