المرايا وحشة بس الصورة عجباني.. رضوي الشربيني تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها |شاهد

شاركت الاعلامية رضوى الشربيني متابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام.



تألقت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة جذابة مرتدية بليزر باللون الأسود نسقت معه بنطلون جينز، و علقت علي الصورة كاتبة: المرايا وحشة بس الصورة عجباني قولت أحطها.

وانتعلت رضوى الشربيني حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.



ومن الناحية الجمالية، بدت رضوى الشربيني بخصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجاً جذاباً مرتكزاً على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.