بتصميم نحيف وتقنيات الذكاء الاصطناعي ..إليك أهم مواصفات هاتف Oppo Find N6

أطلقت شركة أوبو هاتفها القابل للطي "فايند إن ٣ فليب" (Oppo Find N3 Flip). في عام ٢٠٢٣، ورغم استمرار الشركة في إطلاق أجيال جديدة من الهواتف القابلة للطي، كان آخرها هاتف "فايند إن ٥" (Find N5) الذي طُرح لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، إلا أنها لم تُطلق هاتفًا قابلًا للطي بعد هاتف "إن ٣ فليب". ومن المرجح أن تعود الشركة إلى سوق الهواتف القابلة للطي في عام ٢٠٢٦.

تسريبات هاتفا Oppo Find N6 و Find N6 Flip

كشف المُسرب سمارت بيكاتشو تفاصيل حول هواتف أوبو القابلة للطي القادمة. وكانت تقارير سابقة قد زعمت أن هاتف Find N6 سيُطرح لأول مرة كأول هاتف قابل للطي في العالم مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite 2. وبالإضافة إلى تأكيده على ذلك، ادعى المُسرب أن الهاتف القابل للطي سيحتوي على كمية كبيرة من التيتانيوم في بنيته.



زعمت تقارير سابقة أن هاتف Find N6 سيكون أنحف وأخف وزنًا من هاتف Find N5 v. للتذكير، يزن هاتف N5 229 جرامًا، ويبلغ سمكه 4.2 مم عند فتحه. ومن المتوقع إطلاقه في الربع الأول من عام 2026. وقد يُكشف النقاب عنه قبل هاتف Find X9 Ultra، الذي يُرجح طرحه في السوق الصينية في مارس 2026.

أوبو فايند إن 3 فليب



أضاف المصدر أن أوبو تخطط لاستئناف تطوير هواتفها القابلة للطي ذات التصميم الصدفي الصغير العام المقبل، مما يُشير إلى عودتها إلى قطاع الهواتف القابلة للطي المدمجة. في الوقت الحالي، لا تتوفر أي معلومات حول المواصفات الأساسية للجهاز أو موعد إطلاقه. كما يبقى أن نرى ما إذا كان سيُطلق عليه اسم Find N6 Flip أو اسمًا آخر.