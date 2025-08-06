تسبب مرضا مزمنا.. احذر تناول هذه الفاكهة بكثرة

تعد المانجو من الفواكه الصيفية المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، رغم فوائدها الصحية العديدة، من الضروري الاعتدال في تناولها والحذر من الآثار الجانبية المحتملة للإفراط في تناولها.

كما تعتبر المانجو ملك الفواكه، ولكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى المضاعفات الصحية التالية.

أضرار الإفراط في تناول المانجو

- مشاكل في الجهاز الهضمي

الإفراط في تناول المانجو قد يؤدي إلى مشاكل هضمية، ويعود ذلك أساسًا إلى غناها بالألياف"، كما أن الإفراط في تناول الألياف قد يسبب الانتفاخ والغازات وتقلصات البطن، وحتى الإسهال، كما أنه من الضروري تناول المانجو باعتدال، خاصةً لمن يعانون من مشاكل هضمية سابقة

- زيادة الوزن

على الرغم من انخفاض سعراتها الحرارية، إلا أن الإفراط في تناول المانجو قد يُسهم في زيادة الوزن ، مما يؤدي إلى زيادة في السعرات الحرارية.

- ردود الفعل التحسسية

الإفراط في تناول المانجو قد يزيد من احتمالية إثارة رد فعل تحسسي، يتميز بأعراض مثل الحكة والتورم والشرى، أو حتى الحساسية المفرطة في الحالات الشديدة، في حال ظهور أي أعراض جانبية بعد تناول المانجو، يُرجى استشارة الطبيب فورًا.

- ارتفاع نسبة السكر في الدم

تتميز المانجو بمؤشر سكري مرتفع، مما يعني أنها قد تُسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم عند الإفراط في تناولها، قد يُسبب ذلك مشكلةً لمرضى السكري أو من يعانون من مقاومة الأنسولين، ينصح بانسال بتناولها بعد التمرين أو النشاط البدني، إذ يُساعد على ملء مخزون الجليكوجين وتقليل تأثير ارتفاع الأنسولين

المصدر onlymyhealth