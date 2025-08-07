اعتدى على سيدة وزوجها أعلى الدائري بالجيزة.. سائق ميكروباص يواجه هذه العقوبة

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، تجديد حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامه بالاعتداء على سيدة وزوجها باستخدام "مفتاح حديدي"، بسبب اعتراضهما على قيادته بسرعة عالية أثناء استقلالهما السيارة معه أعلى الطريق الدائري بالجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة ميكروباص، لقيامه بالاعتداء عليها وعلى زوجها باستخدام "مفتاح حديدي"، اعتراضًا منه على ملاحظتهما لقيادته المتهورة.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "سارية التراخيص"، وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة.

وبمواجهته، أقرّ بأنه أثناء قيامه بتوصيل بعض المواطنين، انحرف بالسيارة بشكل مفاجئ لتجاوز إحدى السيارات، ما تسبب في سقوط نجل الشاكية، فحدثت مشادة كلامية بينه وبين الشاكية وزوجها، تطورت إلى الاعتداء المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب.

عقوبة الضرب

تنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.