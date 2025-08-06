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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حياة كريمة تنتهى من تنفيذ 139 مشروعا خدميا متكاملا بقرى الوادى الجديد

مشروعات حياه كريمه
مشروعات حياه كريمه
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن الانتهاء من تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرى الفرافرة بإجمالى 139 مشروعا، داخل 28 قرية، ومنها 8 وحدات طب أسرة وتجهيزها بأحدث الخدمات الطبية وهي تضم عيادات بالتخصصات المختلفة ومعامل تحاليل وخدمات تنظيم الأسرة وصيدلية؛ لتوفير خدمات طبية متميزة وغير مسبوقة لأهالي القرى.

كما جرى تنفيذ عدة مشروعات فى قرى الفرافرة، تضمنت إنشاء 10 ملاعب خماسية، و8 مراكز شباب، و6 مجمعات زراعية، و8 نقاط إسعاف، و8 وحدات صحية، و6 مجمعات مصالح حكومية، كما انتهت أعمال مجمعات الخدمات، والمجمعات الزراعية، والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف.

وجرى تنفيذ وحدة كهرباء إضافية بمحطة كهرباء الفرافرة بقدرة 3,8 ميجاوات وذلك لدعم قدرة المحطة واستيعاب الأحمال المستقبلية ، و زيادة إجمالي قدرة المحطة ل 12 ميجاوات لتغطية احتياجات مشروعات " حياة كريمة" بنطاق المركز من الطاقة الكهربائية.

كما تم إدخال 3 مدارس جديدة بالفرافرة الخدمة ضمن مبادرة حياة كريمة، وهى مدارس طلعت ضرغام التعليم الأساسي والزراعة 10 للتعليم الأساسى والأمل الابتدائية، وذلك بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى والتوسع في بناء وتأهيل المدارس لخدمة الأجيال الجديدة التي تضم إنشاء 11 مدرسة متنوعة و110 فصول.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد حياة كريمة

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