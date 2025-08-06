ضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بقرية الزوامل ببلبيس

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة أحمد محمد مرسى مدير إدارة تموين بلبيس للمرور علي الأنشطة والأسواق ، حيث أسفرت الحملة التموينية عن ضبط ١٠ طن و ٥٠٠ كجم عبارة عن 417 شيكارة خامات تصنيع مواد غذائية بناحية بساتين الإسماعيلية الزوامل بمركز بلبيس غير مصحوبة بفواتير أو مستندات شراء او إفراج جمركي يثبت مصدرها.

وأشار وكيل وزارة التموين الي أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر رقم (١٨١٥٢) لعام ٢٠٢٥جنح مركز شرطة بلبيس لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ مايلزم من إجراءات قانوية حيال المخالفة.