وزير الحرب الإسرائيلي: من حق رئيس الأركان التعبير عن موقفه

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال إنه من حق رئيس الأركان إيال زامير، التعبير عن موقفه لكن الجيش سينفذ قرارات القيادة السياسية.

وأضاف كاتس، أنه سيتخذ قرارات إضافية لتحقيق أهداف الحرب بعد رفض حركة حماس الإفراج عن المحتجزين، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وعن رئيس الأركان، أضاف: "نعم، وكما أُعلن تمامًا، رشحتُ إيال زامير لمنصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ووافق رئيس الوزراء والحكومة على ترشيحي، كنتُ أعتقد أنه في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الجيش، كان هو المرشح الأنسب لبناء هذه القوة وتشغيلها في مواجهة التحديات الأمنية العديدة التي تنتظرنا، بفضل رؤيته الأمنية وقدراته وخبرته الواسعة".

وتابع: "من حق رئيس الأركان وواجبه التعبير عن موقفه في المحافل المناسبة، وبعد أن تتخذ القيادة السياسية القرارات، سينفذ الجيش الإسرائيلي ما يُقرره بحزم واحترافية".