مفتي الجمهورية: تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية مع كازاخستان

استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الأربعاء، بمقر دار الإفتاء المصرية، السفير عسكر جينيس، سفير جمهورية كازاخستان لدى القاهرة، يرافقه السيد قوجا أحمد بازيلوف، السكرتير الأول بالسفارة ؛ لبحث آفاق التعاون المشترك في المجال الديني والعلمي، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تربط البلدين على المستوى الديني والثقافي.

وأكَّد مفتي الجمهورية عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وكازاخستان، مشيرًا إلى متانة الروابط الدينية والعلمية بين البلدين، والتي تعكس مدى التقدير المتبادل والإرث الحضاري المشترك، لا سيما في ظل التعاون المستمر بين المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية، لافتًا إلى أهمية تبادل الخبرات، وتنظيم البرامج التدريبية والمؤتمرات العلمية المشتركة، بين دار الإفتاء المصرية والمؤسسات الدينية في كازاخستان، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي، ويعزز من جهود التصدي للأفكار المتطرفة ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.

من جانبه أعرب السفير عسكر جينيس عن بالغ سعادته بلقاء فضيلة مفتي الجمهورية، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في نشر الفكر الوسطي المعتدل، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة التيارات المتطرفة على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا حرص بلاده على توثيق علاقات التعاون مع المؤسسات الدينية في مصر، وعلى رأسها دار الإفتاء، لما لها من مكانة علمية مرموقة وخبرة واسعة في مجالات الإفتاء والتأهيل العلمي والدعوي، مشيرًا إلى تطلع بلاده لتعزيز هذا التعاون من خلال توقيع مذكرات تفاهم وتبادل الزيارات الرسمية بين العلماء والمتخصصين في الشأن الديني.