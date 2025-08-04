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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مفتي الجمهورية السابق يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ: المشاركة رسالة للعالم

مفتى الجمهورية الأسبق
مفتى الجمهورية الأسبق
ساندي رضا

أدلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمقر لجنته الانتخابية قصر الثقافة بمسقط رأسه في الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وقال علام، في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته، أن اصطفاف المصريين أمام صناديق الاقتراع ومشاركتهم الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ اليوم، يعكس وعيهم وإدراكهم لحجم التحديات التي تواجه مصر، ونابع من حبهم وانتمائهم لهذا الوطن، الذي لم ولن يسمح في وقت من الأوقات لإرادة الشر أن توقف مسيرته ولا أن تملي عليه إرادتها، حتى في أحلك الأوقات وأقسى الظروف.

وأكد أن إرادة الشعب المصري هي السلاح الأقوى في معركة الوعي والاستقرار، وأن المشاركة الشعبية والجماهيرية أمام اللجان الانتخابية نموذج يُحتذى به في الوطنية، وتعكس أمام العالم كله، مدى ما يتمتع به الشعب المصري الكريم من حرية ووعي وإيمان بالقيم الديمقراطية الراسخة، فالمصريون يتحركون للإدلاء بأصواتهم، حاملين في قلوبهم حب مصر، ومدفوعين بإيمانهم بأن المشاركة في بناء المستقبل واجب وطني يصب في مصلحة الوطن في المقام الأول والأخير.

وأشاد بدور رجال الشرطة والقضاء وكافة القائمين على الإشراف على العملية الانتخابية لخروجها بالشكل الأمثل، مثمنًا دورهم في انتظام مجريات الانتخابات. 

وأوضح الدكتور شوقي علام أن الشعب المصري أثبت في كل مراحل تاريخه، ومع كل التحديات مدى حبه لوطنه، واستعداده للبذل والتضحية من أجله، فهو شعب حضاري مؤمن بواجباته الوطنية، داعيًا الجميع للمشاركة الفعالة وإبداء الرأي الحر الذي تمليه مصلحة الوطن.

البحيرة محافظ البحيرة مجلس الشيوخ إنتخابات مجلس الشيوخ مفتى الديار الأسبق شوقى علام

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