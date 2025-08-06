في رحاب الجامع الأزهر.. ندوة عن الأمانة والمسؤولية في صون الحقوق وبناء الأوطان

تعقد اللجنة العُليا للدَّعوة بمجمع البحوث الإسلاميَّة، اليوم بعد صلاة المغرب في الجامع الأزهر الشريف، النَّدوةَ الرابعة ضِمن فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي التَّاسع، بعنوان: (الأمانة والمسئوليَّة ودَورهما في صيانة الحقوق وأداء الواجبات)، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة.

ويُحاضر في النَّدوة: الدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني بمجمع البحوث الإسلاميَّة، والدكتور أيمن الحجَّار، الباحث بالأمانة العامَّة لهيئة كبار العلماء، والشيخ يوسف المنسي، عضو أمانة اللجنة العُليا لشئون الدعوة.

وتسلِّط النَّدوة الضوءَ على عدد مِنَ المحاور المهمَّة؛ أبرزها: مفهوم الأمانة في صورها المختلفة؛ من حِفظ السر والعِرض، إلى الأمانة في القول والعمل وتحمُّل المسئوليَّة في المناصب، وصولًا إلى أمانة الحفاظ على الوطن، بوصفها قيمةً شاملةً تُرسِّخ استقرار المجتمع، كما تتناول النَّدوة دَور الشباب في تحمُّل المسئوليَّة والإسهام في بناء المستقبل؛ من خلال المبادرة، والإتقان في العمل، والمشاركة الإيجابيَّة في تنمية الوطن، انطلاقًا مِنْ إحساسهم العميق بالواجب المجتمعي.

وتتواصل فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي التاسع (القِيَم الإسلاميَّة حِصن الأوطان ونبض الاستقرار) في الجامع الأزهر حتى يوم الخميس المقبل، وتتنوَّع فيها المحاور التي تُطرَح خلال النَّدوات واللقاءات الفكريَّة التي يحاضر فيها كِبار علماء الأزهر الشريف؛ لترسيخ دَوره في حَمْل لواء الدعوة، وبثِّ الوعي الدِّيني الرشيد، وتعزيز حضور الأزهر الفاعل في البناء الفِكري والأخلاقي للمجتمع.