كاف يعلن موعد قرعتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد إقامة قرعتي الأدوار التمهيدية في النسخة القادمة من بطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.



وكتب الناقد الرياضي فتحي سند :"كاف يحدد الواحدة ظهر السبت القادم موعدًا لإجراء قرعتي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية".

وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان رسمي أنه تقرر إقامة قرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في دار السلام، عاصمة تنزانيا، لأول مرة.

وأشار الكاف إلى أن قرعة التصفيات التمهيدية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية ستُجرى في الواحدة ظهر يوم السبت القادم، وسيتم بثها على الهواء مباشرةً، على صفحة الكاف على يوتيوب، بالإضافة إلى شركاء البث.



والجدير بالذكر أن تبدأ مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في 19 سبتمبر 2025، يليه الدور التمهيدي الثاني في 17 أكتوبر 2025، فيما ستبدأ مرحلة المجموعات في 21 نوفمبر 2025، على أن تبدأ مباريات الأدوار الإقصائية في 13 مارس 2026.