فيفا ينصف الإسماعيلي في 3 قضايا.. تفاصيل

تُهنئ إدارة النادي الإسماعيلي، جماهيرها العظيمة عقب نجاح الإدارة القانونية في تحقيق انتصار جديد لصالح النادي، وذلك بصدور حكم رسمي من غرفة تسوية النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الثلاث قضايا، برفض الشكوتين المقدمتين من نادي أوكام السنغالي والمتعلقتين بأزمة قيد وانتقال الثنائي عبد العزيز سيسه وسليماني كوليه.

كما رفضت غرفة التسوية الشكوى المقدمة من اللاعب سليماني كوليه.

ويؤكد مجلس الإدارة تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة القانونية في الدفاع عن حقوق النادي في مختلف القضايا، ومواصلة العمل باحترافية وشفافية للحفاظ على مصالح الكيان.