وزير صربي يصاب بجلطة دماغية خلال بث مباشر

تعرض داركو جليسيتش وزير الاستثمار الصربي ، لجلطة دماغية مفاجئة أثناء ظهوره في برنامج صباحي.

بدأ الوزير يعاني من صعوبة في النطق، وظهرت عليه علامات شلل في النصف الأيمن من وجهه، وذلك خلال حلقة ضمن برنامج "هذا الصباح" على قناة "Pink TV" الصربية، مما استدعى تدخل الطاقم الطبي ونقله إلى المستشفى بسرعة، وفقاً لموقع "Verme" الصربي.







و أكد وزير الصحة الصربي زلاتيبور لونتشار، أن "جليسيتش تعرض لجلطة دماغية شديدة، وأن حالته كانت حرجة عند وصوله إلى المستشفى".





وأوضح أن العملية الجراحية التي أجريت له كانت معقدة، حيث تم التعامل مع تجلط ونزيف في الدماغ، وأن الساعات الـ24 القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار تعافيه.





و زار الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، جليسيتش في المستشفى، وأكد أن حالته الصحية تتحسن، لافتاً إلى أنه تحدث معه وأعرب عن سعادته بتحسن وضعه.