قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرّف على من له الحق في الطعون على عضوية الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ
وزير العمل: فرصة للعمل بالقطاع الخاص في جنوب سيناء
قبل انطلاقها السبت.. جدول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025
وفاة القائم بأعمال رئيس دولة ميانمار مينت سوي
وزير الري يبحث استخدام الأقمار الصناعية لمتابعة ورد النيل بالمجاري المائية
الاتحاد الأوروبي: الوضع لا يزال خطيرا للغاية بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
ارتفاع كبير في نسب الرطوبة وأجواء حارة.. تعرّف على تفاصيل حالة الطقس
رئيس الوزراء يستقبل نظيره السوداني بمطار القاهرة
204761 طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 من السبت القادم
استشهاد سوري وجرح آخرين في غارات لجيش الاحتلال علي جنوب لبنان
وسائل إعلام فلسطينية: 13 شهيدًا في قطاع غزة منذ فجر الخميس وحتي الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الأسماك بأسواق الوادي الجديد

اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

استقرت أسعار الأسماك الطازجة بأسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، حيث بلغ سعر كيلو البلطي الطازج 105 جنيهات، كما استقر سعر البلطي القادم من مفيض باريس عند 25 جنيهًا للكيلو، ما زاد إقبال المواطنين على شراء الأسماك.

أسعار الأسماك في الوادي الجديد:

كيلو البلطي 105 جنيهات للكيلو

المبروك 90 جنيهًا للكيلو

المكرونة يتراوح من 162 لـ 170 جنيهًا

البوري يبلغ سعر الكيلو 170 جنيهًا

البياض يتراوح سعره من 90 إلى 100 جنيه

الجمبري يتراوح من 320 إلى 335 جنيهًا للكيلو


تشهد محافظة الوادي الجديد في السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتنمية قطاع الثروة السمكية، رغم الطبيعة الصحراوية ونُدرة المسطحات المائية بها، حيث اتجهت المحافظة إلى استغلال المياه الجوفية ومفيضات السيول في إنشاء مزارع للاستزراع السمكي، بهدف توفير مصدر مستدام للأسماك الطازجة بأسعار مناسبة للمواطنين.

ويُعد مفيض باريس من أبرز مواقع الاستزراع السمكي بالمحافظة، والذي ساهم في توفير كميات كبيرة من البلطي بأسعار مخفضة، دعمت استقرار السوق المحلي وشجعت المواطنين على الإقبال على شراء الأسماك كمصدر بروتيني أساسي بديل للحوم الحمراء. 

كما حرصت المحافظة على التوسع في إقامة مزارع صغيرة في القرى والمراكز، مع توفير الدعم الفني والبيطري للمزارعين.

وفي ظل التحديات المناخية والجغرافية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة النقل من المحافظات الساحلية، تبذل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطري جهودًا مكثفة لضبط الأسواق، وضمان سلامة وجودة المعروض، ومواجهة أي محاولات لاحتكار أو رفع الأسعار.

ويُشكل الاستزراع السمكي ركيزة أساسية في خطة الوادي الجديد لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل تنوع الأصناف المتاحة، ما ساهم في تحسين سلة الغذاء اليومية للمواطنين بأسعار ملائمة وظروف آمنة.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد اسماك أسعار أسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

حالة الطقس

تصل لـ 45 مئوية.. عودة الموجة الحارة خلال أيام

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

ترشيحاتنا

السفارة الأمريكية - ارشيفي

السفارة الأمريكية لدى الإحتلال : زيادة مراكز توزيع المساعدات بغزة من 4 لـ 16

أرشيفية

إصابة عدد من الأشخاص في قصف إسرائيلي استهدف جنوب لبنان

الطالب السعودي محمد بن يوسف القاسم

تلقى طعـ نة قاتـ لة في بريطانيا.. الصلاة على الطالب محمد القاسم في الحرم المكي الجمعة

بالصور

خطيرة على معدة فارغة.. هل شرب القهوة على الريق يسبب السكري؟

اضرار القهوة على معدة فارغة
اضرار القهوة على معدة فارغة
اضرار القهوة على معدة فارغة

ساندى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندى
ساندى
ساندى

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها

بـ 6 آلاف جنيه.. مي عمر تخطف الأنظار بفستان قصير

.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير
.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير
.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد