أسعار الأسماك بأسواق الوادي الجديد

استقرت أسعار الأسماك الطازجة بأسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، حيث بلغ سعر كيلو البلطي الطازج 105 جنيهات، كما استقر سعر البلطي القادم من مفيض باريس عند 25 جنيهًا للكيلو، ما زاد إقبال المواطنين على شراء الأسماك.

أسعار الأسماك في الوادي الجديد:

كيلو البلطي 105 جنيهات للكيلو

المبروك 90 جنيهًا للكيلو

المكرونة يتراوح من 162 لـ 170 جنيهًا

البوري يبلغ سعر الكيلو 170 جنيهًا

البياض يتراوح سعره من 90 إلى 100 جنيه

الجمبري يتراوح من 320 إلى 335 جنيهًا للكيلو



تشهد محافظة الوادي الجديد في السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتنمية قطاع الثروة السمكية، رغم الطبيعة الصحراوية ونُدرة المسطحات المائية بها، حيث اتجهت المحافظة إلى استغلال المياه الجوفية ومفيضات السيول في إنشاء مزارع للاستزراع السمكي، بهدف توفير مصدر مستدام للأسماك الطازجة بأسعار مناسبة للمواطنين.

ويُعد مفيض باريس من أبرز مواقع الاستزراع السمكي بالمحافظة، والذي ساهم في توفير كميات كبيرة من البلطي بأسعار مخفضة، دعمت استقرار السوق المحلي وشجعت المواطنين على الإقبال على شراء الأسماك كمصدر بروتيني أساسي بديل للحوم الحمراء.

كما حرصت المحافظة على التوسع في إقامة مزارع صغيرة في القرى والمراكز، مع توفير الدعم الفني والبيطري للمزارعين.

وفي ظل التحديات المناخية والجغرافية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة النقل من المحافظات الساحلية، تبذل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطري جهودًا مكثفة لضبط الأسواق، وضمان سلامة وجودة المعروض، ومواجهة أي محاولات لاحتكار أو رفع الأسعار.

ويُشكل الاستزراع السمكي ركيزة أساسية في خطة الوادي الجديد لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل تنوع الأصناف المتاحة، ما ساهم في تحسين سلة الغذاء اليومية للمواطنين بأسعار ملائمة وظروف آمنة.