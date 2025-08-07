هل تزيد الحلاوة الطحينية لبن الأم؟.. طبيبة تضع روشتة للحوامل

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، أن الرضاعة الطبيعية لا تفيد الطفل فقط، بل عد أيضًا وسيلة طبيعية وفعالة لمساعدة الأم على استعادة رشاقتها بعد الولادة، مشيرة إلى أنها تساهم في خسارة من 500 إلى 600 سعر حراري يوميًا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن الرضاعة الطبيعية تساعد في عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي، معتبرة أنها ريجيم طبيعي من عند ربنا، لكنها حذّرت الأمهات من الاعتقاد السائد بأن تناول كميات كبيرة من الحلويات مثل الحلاوة الطحينية يزيد من إنتاج الحليب، مؤكدة أن هذه معلومة خاطئة.

وتابعت: الأفضل تناول السكريات المفيدة مثل الفواكه الطبيعية بكميات معتدلة، حتى لا تتسبب زيادة الوزن في نفور الأم من الرضاعة.

وشددت عبد الوهاب على أهمية تناول مشروبات مفيدة مدرة للبن مثل الكراوية والبقدونس، لافتة إلى أن تلك المشروبات تساعد على تحسين جودة الحليب دون إضافة سعرات حرارية زائدة.



