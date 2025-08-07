قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الليلة.. يد الفراعنة على موعد مع البحرين في كأس العالم للناشئين
الوزراء يستعرض أهم فرص توطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية بمصر
موعد انطلاق بطولة الدوري المصري للموسم الجديد
نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة .. بعد قليل
من قلب الصعيد .. تفاصيل استئصال مثانة وتركيب أخرى صناعية لمريض يبلغ من العمر 68 عاماً
حكايات في العمليات.. استئصال ورم ليفي لسيدة ثلاثينية مع الحفاظ على الرحم والمبيضين|تفاصيل
أرقام البرازيل خوان ألفينا بعد انضمامه للزمالك رسميا
أبرز مباريات اليوم الخميس 7-8-2025 والقنوات الناقلة
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق النسخة الأولى من قسم «CAIRO’S XR» للوسائط الجديدة
17 أغسطس..بدء تسليم 114 قطعة أرض مقابر بمدينة القاهرة الجديدة
حالة الطقس اليوم في مصر .. الصغرى بالقاهرة 25 درجة
6 شهداء في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين بخان يونس
أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يوجه نداءا عاجلا لـ بوتين لوقف إطلاف النار والتفاوض

محمود نوفل

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية نداء الرئيس الأوكراني فلاديمي زيلينسكي الي الرئيس فلاديمير بوتين لعودة المفاوضات بينها بشأن وقف إطلاف النار الي الطاولة مرة أخري.

وفي تصريحات سابقة، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي أن شهدت سقوط  عشرات القتلى والمصابين بسبب الضربات الروسية ، مشددا علي ضرورة الضغط على روسيا لوقف الحرب.

وطالب زيلنيسكي خلال كلمته  في المؤتمر الرابع لإعادة إعمار أوكرانيا بضرورة أن تذهب الأصول الروسية المجمدة نحو إعادة إعمار أوكرانيا ، مشيرا الي ان بلاده تحتاج إلى أن يكون هناك نظاما واضحا لإعادة الإعمار في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني : لابد من الضغط على روسيا لأنها غير مستعدة للسلام ، وأدعو لمزيد من الدعم والاستثمارات في الدفاعات الجوية.

واضاف :  يجب وقف الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات وعلينا العمل على التصدي للمسيرات والصواريخ الروسية.

وختم تصريحاته بالقول :  بوتين رفض كل مقترحات السلام ويقوم بتصعيد العنف وأحث الشركاء على زيادة الاستثمارات في الصناعات الدفاعية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

النائبة جيهان البيومي ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

نائبة: تجربة المدارس الألمانية تأتي في ظل تطور التعليم الفني بمصر

الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات

سرقوا فيلا والد وزير الاتصالات بالطالبية.. المتهمون يواجهون الحبس مع الشغل

مجلس النواب

سؤال برلماني لإعادة النظر فى لائحة علاج المرضى النفسيين بعد ارتفاع أسعارها

بالصور

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

خطيرة على معدة فارغة.. هل شرب القهوة على الريق يسبب السكري؟

ساندى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

