الرئيس الأوكراني يوجه نداءا عاجلا لـ بوتين لوقف إطلاف النار والتفاوض

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية نداء الرئيس الأوكراني فلاديمي زيلينسكي الي الرئيس فلاديمير بوتين لعودة المفاوضات بينها بشأن وقف إطلاف النار الي الطاولة مرة أخري.

وفي تصريحات سابقة، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي أن شهدت سقوط عشرات القتلى والمصابين بسبب الضربات الروسية ، مشددا علي ضرورة الضغط على روسيا لوقف الحرب.

وطالب زيلنيسكي خلال كلمته في المؤتمر الرابع لإعادة إعمار أوكرانيا بضرورة أن تذهب الأصول الروسية المجمدة نحو إعادة إعمار أوكرانيا ، مشيرا الي ان بلاده تحتاج إلى أن يكون هناك نظاما واضحا لإعادة الإعمار في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني : لابد من الضغط على روسيا لأنها غير مستعدة للسلام ، وأدعو لمزيد من الدعم والاستثمارات في الدفاعات الجوية.

واضاف : يجب وقف الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات وعلينا العمل على التصدي للمسيرات والصواريخ الروسية.

وختم تصريحاته بالقول : بوتين رفض كل مقترحات السلام ويقوم بتصعيد العنف وأحث الشركاء على زيادة الاستثمارات في الصناعات الدفاعية".