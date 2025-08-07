برلماني: تجربة المدارس الألمانية تأتي في إطار التوسع والانفتاح على أنواع التعليم بمصر

قال النائب هاني أباظة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن وزارة التعليم تعمل منذ فترة على التوسع في إنشاء المدارس المختلفة مثل المدارس اليابانية والصينية والنيل والأمريكان والبريطانية.

وأضاف أباظة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تجربة المدارس الألمانية في مصر تأتي في إطار التوسع والانفتاح على أنواع التعليم في مصر، وهو متروك لاختيار المواطن، لأن هناك الكثير من المواطنين يرغبون في إلحاق أبنائهم بالتعليم الألماني.

وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن التعليم الألماني سينجح في مصر، لأن الامتداد من هذا التعليم ناجح وسيكون إضافة جديدة لتغيير الفكر، مطالبا بوضع اللغة العربية والدين والتاريخ ضمن المناهج في المدارس الألمانية، بحث يرتبط بالهوية المصرية والانتماء.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025 / 2026، مؤكدة ما يلي: