قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تجربة المدارس الألمانية تأتي في إطار التوسع والانفتاح على أنواع التعليم بمصر

النائب هاني أباظة ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
النائب هاني أباظة ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قال النائب هاني أباظة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن  وزارة التعليم تعمل منذ فترة على التوسع في إنشاء المدارس المختلفة مثل المدارس اليابانية والصينية والنيل والأمريكان والبريطانية.

وأضاف أباظة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تجربة المدارس الألمانية في مصر تأتي في إطار التوسع والانفتاح على أنواع التعليم في مصر، وهو متروك لاختيار المواطن، لأن هناك الكثير من المواطنين يرغبون  في إلحاق أبنائهم بالتعليم الألماني.

وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن التعليم الألماني سينجح في مصر، لأن الامتداد من هذا التعليم ناجح وسيكون إضافة جديدة لتغيير الفكر، مطالبا بوضع اللغة العربية والدين والتاريخ ضمن المناهج في المدارس الألمانية، بحث يرتبط بالهوية المصرية والانتماء.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025 / 2026، مؤكدة ما يلي:

  •  تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية الألمانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس https://ads.student.app.emerald.education/   ولا يتم النظر أو قبول أي طلبات للتقدم الجديد بأي وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة، للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل.
  •  سيكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول فقط.
  • يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام ٢٠٢٥ بناءً على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.
  •  لا يتم تطبيق أي استثناء في كثافة الفصول في المدارس المصرية الألمانية وفق القواعد المعمول بها والقرار الوزاري رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤ المنظم للقبول في المدارس المصرية الألمانية.
  •  اليوم الدراسي في المدارس المصرية الألمانية يوم كامل من الساعة ٧:٣٠ صباحا وحتى ٣:٣٠ مساءً، وللمدرسة الحق في تعديل خريطة اليوم الدراسي وفق منظومة عملها ولا يحق لولى الأمر الاعتراض عليها نظرا لطبيعة المنظومة التعليمية بالمدارس، واختيار ولي الأمر للانضمام للمنظومة، ويلتزم بذلك ولي الأمر في حضور نجله /كريمته إلى المدارس في المواعيد المحددة ولا يسمح بأي استثناء، تنفيذا لقواعد منظومة التعليم التي تقدمها المدرسة ويلتزم بها ولي الأمر.
  •  خدمة توصيل الطلاب غير إلزامية وفق القواعد التي تضعها شركة الإدارة ولا يتم تقديم وجبات غذائية نهائيا من خلال المدارس المصرية الألمانية.
وزارة التعليم المدارس اﻷلمانية التعليم الألماني المدارس اليابانية المناهج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

ترشيحاتنا

توقيع بروتوكول

تعاون بين الريف المصرى والبحوث الزراعية لإنتاج تقاوى هجين الخيار "حورس"

تعاون مصري ألماني

الزراعة: تعاون مصري ألماني في مجال صادرات المنتجات العضوية

لجنة النقل بالاتحاد المصرى للغرف السياحية

اتحاد الغرف السياحية يبحث تطوير مركز تدريب السائقين بمدينة ١٥ مايو

بالصور

نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

أنغام
أنغام
أنغام

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد