نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي
قسم الرياضة

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لضربة البداية فى بطولة الدوري المصري الممتاز أمام مودرن سبورت يوم السبت المقبل فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

ويفتتح الأهلي بطولة الدوري بمواجهة مودرن سبورت فى أولى مبارياته فى الجولة الأولي محاولا الحفاظ على لقبه الذى توج به الموسم الماضي .

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم، الخميس، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت بعد غد، السبت، في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري، وسيكون مران اليوم هو الفيصل في اختيار التشكيل الذي سيخوض به المواجهة.

ويفتقد الفريق الأحمر في تلك المباراة جهود مروان عطية وأحمد نبيل كوكا للإصابة، بخلاف اللاعبين الذي رحلوا عن الصفوف.

واستقر خوسيه ريبيرو على إجراء تعديل نوعي على التشكيل الذي خاض به مواجهة بتروجت الودية الأخيرة أمام مودرن سبورت، حيث إنه وبناءً على رأي جهازه المعاون سيكون التشكيل الأقرب كل من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمد مجدي أفشة وأحمد مصطفى زيزو وتريزيجيه ومحمد شريف.

وشهد مران الفريق أمس ظهور عنصر أجنبي جديد انضم لتشكيل الجهاز الفني، وكان خوسيه ريبيرو، المدير الفني، طلب خلال معسكر تونس من محمود الخطيب، رئيس النادي، ضم عنصر جديد للجهاز الفني متخصص في العلوم الرياضية والتحليل والقياسات البدنية، وتمت الموافقة فعليا وحضر المدرب الجديد إلى مصر، ويدعى الإسباني ألبيرتو سانشيز لوبيز. 

صفقات الأهلي

واصل النادي الأهلي تحركاته القوية في الميركاتو الصيفي، حيث أعلن عن التعاقد مع 9 لاعبين جدد، إلى جانب عودة أحد نجومه البارزين من الإعارة، في إطار سعيه للحفاظ على مكانته المحلية والقارية.

وتصدر القائمة النجم الدولي محمود حسن تريزيجيه، الذي عاد إلى بيته القديم، إلى جانب التونسي محمد علي بن رمضان، والظهير أحمد رمضان بيكهام، ولاعب الوسط أحمد مصطفى زيزو، والمهاجم محمد شريف، بالإضافة إلى محمد أحمد سيحا، ياسين مرعي، محمد شكري، والمدافع مصطفى العش الذي انضم بشكل نهائي.

كما شهدت القائمة عودة لاعب الوسط المالي أليو ديانج بعد نهاية فترة إعارته إلى نادي الخلود السعودي، ليضيف لمسة من القوة والخبرة إلى خط وسط الأهلي في الموسم المقبل.

الأهلي الدوري بطولة الدوري مودرن سبورت ريبيرو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

تجديد بروتوكول التعاون بين (البحوث الإسلامية) و(الكفاية الإنتاجية) لتكثيف التوعية الدينية والوطنية في المراكز التدريبية

البحوث الإسلامية: تكثيف التوعية الدينية والوطنية بمراكز تدريب الكفاية الإنتاجية

الإدارة العامة للتدريب بالأزهر تطلق حزمة «برامج تدريب ترقي المعلمين» وتنمية مهارات الإداريين بالمناطق الأزهرية

انطلاق برامج تدريب ترقي للمعلمين وتنمية مهارات الإداريين بالمناطق الأزهرية

الدكتور علي جمعة

ما فائدة أن يعلمنا الله صفة من صفاته ويظهرها لنا؟ علي جمعة يجيب

نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

أنغام
أنغام
أنغام

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

